Amerikan sinema dünyasının en güzel ve başarılı kadın oyuncularından bir tanesi olan Jessica Alba, genç yaşta başladığı oyunculuk kariyeri boyunca süper kahraman filmleri de dahil pek çok önemli yapımda rol aldı. Gelin tekrar tekrar izlemek isteyeceğiniz IMDb puanlarına göre en iyi Jessica Alba filmlerine yakından bakalım.

28 Nisan 1981 tarihinde ABD’nin Kaliforniya eyaletinde dünyaya gelen tam adıyla Jessica Marie Alba, henüz 12 yaşında oyunculuk dünyasına adım attı. İlk filminin ardından birkaç reklam ile televizyon dünyasına giriş yaptı ve dizilerde oynamaya başladı. Jessica Alba, oyunculuk konusunda da eğitim alarak bu işi yalnızca güzelliğine dayanarak yapmayacağını göstermiş oldu.

2000’li yıllar Jessica Alba için hızlı başladı. Yer aldığı ilk önemli yapım olan Honey’den sonra Sin City ve Fantastic Four filmleri ile gerçek anlamda yıldızı parladı. Bazı dizilerde de rol alan oyuncu özellikle son dönemde kendini hayır işlerine verdi ve insanlık için çok daha önemli şeyler yapmak istediğini sık sık vurgular oldu. Gelin performansına hayran kalacağınız IMDb puanlarına göre en iyi Jessica Alba filmlerine yakından bakalım.

Tekrar tekrar izleyebileceğiniz IMDb puanlarına göre en iyi Jessica Alba filmlerinden bazıları:

Valentine's Day

Fantastic Four

Mechanic: Resurrection

Into the Blue

The Killer Inside Me

Bill

Idle Hands

The Sleeping Dictionary

Awake

Machete

Sin City

Aşk herkes için aynı mı: Valentine's Day

Yıl: 2010

Tür: Komedi, Romantik

Yönetmen: Garry Marshall

Oyuncular: Julia Roberts, Jamie Foxx, Jessica Alba

IMDb: 5.7

Valentine's Day tam bir yıldızlar geçidi. Bugüne kadar Hollywood dünyasındaki romantik komedi filmlerinde gördüğümüz neredeyse her oyuncu bu filmde karşımıza çıkıyor. Valentine's Day çok katmanlı bir hikayeye sahip. Dışarıdan çok farklı gibi görünen, Los Angeles’ta yaşayan bir grup insanın aslında iç içe geçmiş hikayelerini keyifli ve romantik bir anlatı ile izliyoruz.

Bu nasıl aile: Fantastic Four

Yıl: 2005

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Yönetmen: Tim Story

Oyuncular: Ioan Gruffudd, Michael Chiklis, Chris Evans, Jessica Alba

IMDb: 5.7

Daha sonra pek çok yeni versiyonu çekilmiş ve çekilecek olsa da Marvel dünyasının sevilen süper kahraman ekibi ilk kez 2005 yapımı Fantastic Four filminde seyirci karşısına çıktı. Daha da ilginç olan, Marvel Sinematik Evreni’nde Captain America olarak hayran kaldığımız Chris Evans, bu filmde karşımıza Johnny Storm olarak çıkıyor. Filmin 2007 yapımı 4: Rise of the Silver Surfer isimli bir de devam filmi bulunuyor.

Tam da tövbe etmişken: Mechanic Resurrection

Yıl: 2016

Tür: Aksiyon, Macera, Suç

Yönetmen: Dennis Gansel

Oyuncular: Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones

IMDb: 5.7

1972 yapımı The Mechanic filminin yeniden çevrimi olan aynı isimli filmin devamı Mechanic: Resurrection hikayesinde dünyanın en başarılı ve aynı zamanda en korkutucu kiralık katili olan Arthur Bishop, artık tövbe etmiştir. Sevdiği kadınla birlikte birlikte sakin bir hayata başlamışken geçmiş peşini bırakmaz ve kadını kaçırırlar. Arthur’un sevdiği kadını kurtarması için üç suikast yapması gerekir.

Derin denizlerde hazine peşinde: Into the Blue

Yıl: 2005

Tür: Aksiyon, Macera, Suç

Yönetmen: John Stockwell

Oyuncular: Paul Walker, Jessica Alba, Scott Caan

IMDb: 5.9

Dalgıçlık yaparak geçinen bir çift olan Sam ve Jared, aynı zamanda derin denizlerdeki hazinelerin peşindedirler. Bir gün iki arkadaşları yanlarına gelir ve içi altın ile mücevher dolu bir hazineden bahsederler. Dörtlümüz bu hazinenin çekiciliğine karşı koyamaz ve peşine düşerler. Fakat bu sefer peşine düştükleri hazine, daha öncekilerden daha büyük bir sürprize gebedir.

Ne oldum değil, ne olacağım demeli: The Killer Inside Me

Yıl: 2010

Tür: Suç, Dram, Gerilim

Yönetmen: Michael Winterbottom

Oyuncular: Casey Affleck, Kate Hudson, Jessica Alba

IMDb: 6.1

Jim Thompson tarafından kaleme alınan aynı isimli romanın sinema uyarlaması olan The Killer Inside Me filminde, huzur içinde bir hayatın alt üst olmasının hikayesini izliyoruz. Şerif Lou Ford, Batı Teksas’ta bir kasabada karısı ile birlikte kendi halinde yaşamaktadır. Derken bir gün kasabaya bir fahişe gelir. Yeni gelen bu kadınla birlikte kasabadaki insanların hayatı bir daha asla eskisi gibi olmaz.

Dünyanın en mutsuz insanı ile tanışın: Bill

Yıl: 2007

Tür: Komedi, Dram

Yönetmen: Bernie Goldmann, Melisa Wallack

Oyuncular: Aaron Eckhart, Jessica Alba, Logan Lerman

IMDb: 6.2

Jesse ile evli olan Bill, hayatının en mutsuz yıllarını yaşamaktadır. Evde oturup devamlı yemek yer çünkü Jesse’nin babasının parası ile geçinirler. En büyük hayali ise bir tatlıcı dükkanı açmaktır. Derken bir gün Jesse, Billy’yi aldatır. Kafasını dağıtmak için bir öğrenciye akıl hocalığı yapmaya başlayınca ise hayallerinin peşinden gitmeye karar verir.

Sol kolu zombi olan genç: Idle Hands

Yıl: 1999

Tür: Komedi, Fantastik, Korku

Yönetmen: Rodman Flender

Oyuncular: Devon Sawa, Seth Green, Jessica Alba

IMDb: 6.2

Idle Hands sıra dışı bir zombi filmi. Genç bir öğrenci olan Anton bir gün sol kolunda bir değişiklik olduğunu fark eder, sol kolu kendi kendine hareket etmeye başlamıştır. Ne yapayım ne edeyim diye çare aradığı sırada sol kolu iki yakın arkadaşını öldürür ve onlar da zombiye dönüşür. Bir sol kol daha neler yapar diye merak ediyorsanız, hikaye daha yeni başladı.

Bilinmezliğin dili: The Sleeping Dictionary

Yıl: 2003

Tür: Dram, Romantik

Yönetmen: Guy Jenkin

Oyuncular: Jessica Alba, Brenda Blethyn, Hugh Dancy

IMDb: 6.5

Dünyanın en büyük sömürge imparatorluklarından bir tanesi olan İngiltere Krallığı’nın en şaşalı dönemlerinde geçen The Sleeping Dictionary hikayesi, bir İngiliz subayının Sarawak isimli bir koloni bölgesine gönderilmesiyle başlıyor. Genç subay bu şahane bölgeye bayılsa bile işler zaman içinde bozulur çünkü yöre halkının konuştuğu dil, İngilizce ile yakından uzaktan alakalı değildir.

İzlemesi bile tüyler ürpertiyor: Awake

Yıl: 2007

Tür: Suç, Dram, Gizem

Yönetmen: Joby Harold

Oyuncular: Hayden Christensen, Jessica Alba, Terrence Howard

IMDb: 6.5

Tüyler ürperten bir psikolojik gerilim olan Awake, tıbben gerçekleşmesi mümkün bir durum olan anestezik farkındalık üzerine kurulu bir hikaye anlatıyor. Clay kalp ameliyatı olduğu sırada uyanır, hissetmeye başlar ama hareket edemez ve zihninde korkunç bir yolculuğa çıkar. O böyle korkunç bir durumla mücadele ederken karısı Sam’in ise vermesi gereken önemli kararlar vardır.

B film şaheseri: Machete

Yıl: 2010

Tür: Aksiyon, Suç, Gerilim

Yönetmen: Ethan Maniquis, Robert Rodriguez

Oyuncular: Danny Trejo, Michelle Rodriguez, Robert De Niro, Jessica Alba

IMDb: 6.6

Sinema dünyasının en sıra dışı yönetmenlerinden olan Robert Rodriguez’in Ethan Maniquis ile birlikte yönetmen koltuğunda olduğu Machete filmi, izleyenlere efsanevi bir anti kahraman hikayesi anlatıyor. Çetesinin ihanetine uğrayan karakterimiz eline palasını alır ve intikam peşine düşer. B film türü için gerçek bir kült kabul edilen filmin 2013 yapımı Machete Kills isimli bir de devam filmi bulunuyor.

Sanki çizgi roman izler gibi: Sin City

Yıl: 2005

Tür: Suç, Gerilim

Yönetmen: Frank Miller, Quentin Tarantino, Robert Rodriguez

Oyuncular: Mickey Rourke, Bruce Willis, Jessica Alba

IMDb: 8.0

Çizgi roman dünyasının karanlık sayfalarından beyazperdeye uyarlanan Sin City, hayran bırakan bir görsel anlatıya sahip. Hayal ürünü bir şehirde geçen hikayedeki polisimiz bir katilin peşine düşer ve art arda sanki bir rüyadan çıkmışcasına yaşanan olaylar gelişir. Filmin 2014 yapımı Sin City: A Dame to Kill For isimli bir de devam filmi bulunuyor.

Amerikan sinema dünyasının en güzel ve başarılı kadın oyuncularından olan Jessica Alba’nın rol aldığı IMDb puanlarına göre en iyi filmlerden bazılarını listeledik. Elbette bu liste çok daha uzun olabilirdi. Listemizde olmasını istediğiniz Jessica Alba filmlerini yorumlarda paylaşabilirsiniz.