28 Nisan 1981 tarihinde ABD’nin Kaliforniya eyaletinde dünyaya gelen tam adıyla Jessica Marie Alba, henüz 12 yaşında oyunculuk dünyasına adım attı. İlk filminin ardından birkaç reklam ile televizyon dünyasına giriş yaptı ve dizilerde oynamaya başladı. Jessica Alba, oyunculuk konusunda da eğitim alarak bu işi yalnızca güzelliğine dayanarak yapmayacağını göstermiş oldu.
2000’li yıllar Jessica Alba için hızlı başladı. Yer aldığı ilk önemli yapım olan Honey’den sonra Sin City ve Fantastic Four filmleri ile gerçek anlamda yıldızı parladı. Bazı dizilerde de rol alan oyuncu özellikle son dönemde kendini hayır işlerine verdi ve insanlık için çok daha önemli şeyler yapmak istediğini sık sık vurgular oldu. Gelin performansına hayran kalacağınız IMDb puanlarına göre en iyi Jessica Alba filmlerine yakından bakalım.
Tekrar tekrar izleyebileceğiniz IMDb puanlarına göre en iyi Jessica Alba filmlerinden bazıları:
- Valentine's Day
- Fantastic Four
- Mechanic: Resurrection
- Into the Blue
- The Killer Inside Me
- Bill
- Idle Hands
- The Sleeping Dictionary
- Awake
- Machete
- Sin City
Aşk herkes için aynı mı: Valentine's Day
- Yıl: 2010
- Tür: Komedi, Romantik
- Yönetmen: Garry Marshall
- Oyuncular: Julia Roberts, Jamie Foxx, Jessica Alba
- IMDb: 5.7
Valentine's Day tam bir yıldızlar geçidi. Bugüne kadar Hollywood dünyasındaki romantik komedi filmlerinde gördüğümüz neredeyse her oyuncu bu filmde karşımıza çıkıyor. Valentine's Day çok katmanlı bir hikayeye sahip. Dışarıdan çok farklı gibi görünen, Los Angeles’ta yaşayan bir grup insanın aslında iç içe geçmiş hikayelerini keyifli ve romantik bir anlatı ile izliyoruz.
Bu nasıl aile: Fantastic Four
- Yıl: 2005
- Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik
- Yönetmen: Tim Story
- Oyuncular: Ioan Gruffudd, Michael Chiklis, Chris Evans, Jessica Alba
- IMDb: 5.7
Daha sonra pek çok yeni versiyonu çekilmiş ve çekilecek olsa da Marvel dünyasının sevilen süper kahraman ekibi ilk kez 2005 yapımı Fantastic Four filminde seyirci karşısına çıktı. Daha da ilginç olan, Marvel Sinematik Evreni’nde Captain America olarak hayran kaldığımız Chris Evans, bu filmde karşımıza Johnny Storm olarak çıkıyor. Filmin 2007 yapımı 4: Rise of the Silver Surfer isimli bir de devam filmi bulunuyor.
Tam da tövbe etmişken: Mechanic Resurrection
- Yıl: 2016
- Tür: Aksiyon, Macera, Suç
- Yönetmen: Dennis Gansel
- Oyuncular: Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones
- IMDb: 5.7
1972 yapımı The Mechanic filminin yeniden çevrimi olan aynı isimli filmin devamı Mechanic: Resurrection hikayesinde dünyanın en başarılı ve aynı zamanda en korkutucu kiralık katili olan Arthur Bishop, artık tövbe etmiştir. Sevdiği kadınla birlikte birlikte sakin bir hayata başlamışken geçmiş peşini bırakmaz ve kadını kaçırırlar. Arthur’un sevdiği kadını kurtarması için üç suikast yapması gerekir.
Derin denizlerde hazine peşinde: Into the Blue
- Yıl: 2005
- Tür: Aksiyon, Macera, Suç
- Yönetmen: John Stockwell
- Oyuncular: Paul Walker, Jessica Alba, Scott Caan
- IMDb: 5.9
Dalgıçlık yaparak geçinen bir çift olan Sam ve Jared, aynı zamanda derin denizlerdeki hazinelerin peşindedirler. Bir gün iki arkadaşları yanlarına gelir ve içi altın ile mücevher dolu bir hazineden bahsederler. Dörtlümüz bu hazinenin çekiciliğine karşı koyamaz ve peşine düşerler. Fakat bu sefer peşine düştükleri hazine, daha öncekilerden daha büyük bir sürprize gebedir.
Ne oldum değil, ne olacağım demeli: The Killer Inside Me
- Yıl: 2010
- Tür: Suç, Dram, Gerilim
- Yönetmen: Michael Winterbottom
- Oyuncular: Casey Affleck, Kate Hudson, Jessica Alba
- IMDb: 6.1
Jim Thompson tarafından kaleme alınan aynı isimli romanın sinema uyarlaması olan The Killer Inside Me filminde, huzur içinde bir hayatın alt üst olmasının hikayesini izliyoruz. Şerif Lou Ford, Batı Teksas’ta bir kasabada karısı ile birlikte kendi halinde yaşamaktadır. Derken bir gün kasabaya bir fahişe gelir. Yeni gelen bu kadınla birlikte kasabadaki insanların hayatı bir daha asla eskisi gibi olmaz.
Dünyanın en mutsuz insanı ile tanışın: Bill
- Yıl: 2007
- Tür: Komedi, Dram
- Yönetmen: Bernie Goldmann, Melisa Wallack
- Oyuncular: Aaron Eckhart, Jessica Alba, Logan Lerman
- IMDb: 6.2
Jesse ile evli olan Bill, hayatının en mutsuz yıllarını yaşamaktadır. Evde oturup devamlı yemek yer çünkü Jesse’nin babasının parası ile geçinirler. En büyük hayali ise bir tatlıcı dükkanı açmaktır. Derken bir gün Jesse, Billy’yi aldatır. Kafasını dağıtmak için bir öğrenciye akıl hocalığı yapmaya başlayınca ise hayallerinin peşinden gitmeye karar verir.
Sol kolu zombi olan genç: Idle Hands
- Yıl: 1999
- Tür: Komedi, Fantastik, Korku
- Yönetmen: Rodman Flender
- Oyuncular: Devon Sawa, Seth Green, Jessica Alba
- IMDb: 6.2
Idle Hands sıra dışı bir zombi filmi. Genç bir öğrenci olan Anton bir gün sol kolunda bir değişiklik olduğunu fark eder, sol kolu kendi kendine hareket etmeye başlamıştır. Ne yapayım ne edeyim diye çare aradığı sırada sol kolu iki yakın arkadaşını öldürür ve onlar da zombiye dönüşür. Bir sol kol daha neler yapar diye merak ediyorsanız, hikaye daha yeni başladı.
Bilinmezliğin dili: The Sleeping Dictionary
- Yıl: 2003
- Tür: Dram, Romantik
- Yönetmen: Guy Jenkin
- Oyuncular: Jessica Alba, Brenda Blethyn, Hugh Dancy
- IMDb: 6.5
Dünyanın en büyük sömürge imparatorluklarından bir tanesi olan İngiltere Krallığı’nın en şaşalı dönemlerinde geçen The Sleeping Dictionary hikayesi, bir İngiliz subayının Sarawak isimli bir koloni bölgesine gönderilmesiyle başlıyor. Genç subay bu şahane bölgeye bayılsa bile işler zaman içinde bozulur çünkü yöre halkının konuştuğu dil, İngilizce ile yakından uzaktan alakalı değildir.
İzlemesi bile tüyler ürpertiyor: Awake
- Yıl: 2007
- Tür: Suç, Dram, Gizem
- Yönetmen: Joby Harold
- Oyuncular: Hayden Christensen, Jessica Alba, Terrence Howard
- IMDb: 6.5
Tüyler ürperten bir psikolojik gerilim olan Awake, tıbben gerçekleşmesi mümkün bir durum olan anestezik farkındalık üzerine kurulu bir hikaye anlatıyor. Clay kalp ameliyatı olduğu sırada uyanır, hissetmeye başlar ama hareket edemez ve zihninde korkunç bir yolculuğa çıkar. O böyle korkunç bir durumla mücadele ederken karısı Sam’in ise vermesi gereken önemli kararlar vardır.
B film şaheseri: Machete
- Yıl: 2010
- Tür: Aksiyon, Suç, Gerilim
- Yönetmen: Ethan Maniquis, Robert Rodriguez
- Oyuncular: Danny Trejo, Michelle Rodriguez, Robert De Niro, Jessica Alba
- IMDb: 6.6
Sinema dünyasının en sıra dışı yönetmenlerinden olan Robert Rodriguez’in Ethan Maniquis ile birlikte yönetmen koltuğunda olduğu Machete filmi, izleyenlere efsanevi bir anti kahraman hikayesi anlatıyor. Çetesinin ihanetine uğrayan karakterimiz eline palasını alır ve intikam peşine düşer. B film türü için gerçek bir kült kabul edilen filmin 2013 yapımı Machete Kills isimli bir de devam filmi bulunuyor.
Sanki çizgi roman izler gibi: Sin City
- Yıl: 2005
- Tür: Suç, Gerilim
- Yönetmen: Frank Miller, Quentin Tarantino, Robert Rodriguez
- Oyuncular: Mickey Rourke, Bruce Willis, Jessica Alba
- IMDb: 8.0
Çizgi roman dünyasının karanlık sayfalarından beyazperdeye uyarlanan Sin City, hayran bırakan bir görsel anlatıya sahip. Hayal ürünü bir şehirde geçen hikayedeki polisimiz bir katilin peşine düşer ve art arda sanki bir rüyadan çıkmışcasına yaşanan olaylar gelişir. Filmin 2014 yapımı Sin City: A Dame to Kill For isimli bir de devam filmi bulunuyor.
Amerikan sinema dünyasının en güzel ve başarılı kadın oyuncularından olan Jessica Alba’nın rol aldığı IMDb puanlarına göre en iyi filmlerden bazılarını listeledik. Elbette bu liste çok daha uzun olabilirdi. Listemizde olmasını istediğiniz Jessica Alba filmlerini yorumlarda paylaşabilirsiniz.