Londra’da orta çaplı dizi ve filmlerde profesyonel oyunculuk kariyerine başlayan Jude Law, zaman içerisinde Hollywood sinemasının aranan yardımcı erkek oyuncularından biri olmayı başardı. Kariyeri boyunca 50’nin üzerinde büyük yapımda rol alan Jude Law ‘ın IMDb puanlarına göre en iyi filmlerini sıralıyoruz.

Henüz 12 yaşındayken Ulusal Gençlik Müzik Tiyatrosu’nda oyunculuk yapmaya başlayan Jude Law, 17 yaşına geldiğinde uzun soluklu İngiliz dizisi Families’de rol almak için okulu tamamen bırakmıştı. Aynı zamanda bu dönemde birçok tiyatro oyununda rol almaya başlayan Jude Law’ın tiyatro başarısı ona Broadway kapılarını aralamış oldu.

Broadway oyunlarında sergilediği performans ile göz dolduran Jude Law, bu noktadan sonra kariyerinde yine büyük bir adım daha atarak Hollywood filmlerinde yardımcı erkek oyuncu rollerini kapmaya başladı. Birçok büyük yapımda efsane oyuncular ile beyazperdede boy gösteren Jude Law, birçok ödülü de yardımcı erkek oyuncu rolleri ile topladı. Hazırsanız hep beraber IMDb puanlarına göre en iyi Jude Law filmlerine yakından bir göz atalım.

IMDb puanlarına göre en iyi Jude Law filmleri:

The Grand Budapest Hotel (Büyük Budapeşte Oteli)

Gattaca

Road to Perdition (Azap Yolu)

Sherlock Holmes

Enemy at the Gates (Kapıdaki Düşman)

Hugo

Sherlock Holmes: A Game of Shadows (Sherlock Holmes: Gölge Oyunları)

The Talented Mr. Ripley (Yetenekli Bay Ripley)

A.I. Artificial Intelligence (Yapay Zekâ)

Cold Mountain (Soğuk Dağ)

Amerikan İç Savaşı döneminde yürek burkan bir aşk hikâyesi: Cold Mountain (Soğuk Dağ)

Çıkış yılı: 2003

Tür: Macera, Dram, Tarih

Yönetmen: Anthony Minghella

Oyuncular: Jude Law, Nicole Kidman, Renée Zellweger

IMDb puanı: 7,2

Sadece beraber olup birlikte mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamak isteyen iki insanın hikâyesini anlatan Cold Mountain, bir iç savaşın en sıradan bireysel hayatları bile ne denli etkileyebileceğini bizlere gösteriyor. Charles Frazier’ın aynı isimli romanından uyarlanan Cold Mountain, iç savaşın yıkıcı etkilerini bizlere aktaran dram dolu bir yol ve aşk hikâyesi olarak karşımıza çıkıyor. Jude Law bu filmdeki rolü ile En İyi Erkek Oyuncu Oscar ödülüne aday gösterilirken, Renée Zellweger En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar’ını evine götürmüştü.

Bilim kurgu sinemasının en nadide örneklerinden: A.I. Artificial Intelligence (Yapay Zekâ)

Çıkış yılı: 2001

Tür: Dram, Bilim Kurgu

Yönetmen: Steven Spielberg

Oyuncular: Haley Joel Osment, Jude Law, Frances O’Connor

IMDb puanı: 7,2

Steven Spielberg’ün en bilinen filmlerinden olmasa da A.I. Artificial Intelligence, bizleri 22. yüzyılın sonlarındaki siberpunk dünyaya doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Dünyadaki küresel ısınma nedeniyle Amsterdam, Venedik ve New York gibi kıyı şehirleri sular altında kalırken yine aynı sebepten ötürü insan nüfusu epey bir azalmış durumdadır.

Bu çağda ise Mecha isimli yeni bir insansı robot sınıfı ortaya çıkmıştır. Filmde dram yüklü hikâyesine tanık olduğumuz David ise insan olmak isteyen bir çocuk robottur. Masal ile gerçekliğin birbirine geçtiği yolculuğunda David, bir seks işçisi robot olan Gigolo Joe (Jude Law) ile karşılaşır. Bu ikili yapay zekâ etiği ve varoluş hakkında cevaplar aradıkları bir maceraya atılırlar.

İtalya’da gününü gün eden zengin bir Playboy Jude Law: The Talented Mr. Ripley (Yetenekli Bay Ripley)

Çıkış yılı: 1999

Tür: Suç, Dram, Gerilim

Yönetmen: Anthony Minghella

Oyuncular: Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Jude Law

IMDb puanı: 7,4

Jude Law’ın ilk Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar adaylığı almasını sağlayan ve toplamda 5 dalda Oscar’a aday olan The Talented Mr. Ripley, 1950’lerde ABD ile İtalya arasında dönüp duran karanlık bir hikâyeyi anlatıyor.

Patricia Highsmith’in aynı isimli romanından uyarlanan filmde Tom Ripley (Matt Damon), olmadığı kişiler gibi davranmayı seven genç bir adamdır. Bir gün izinsiz katıldığı partide, başkasından ödünç aldığı Princeton Üniversitesi ceketini giyerken varlıklı bir iş adamı Herbert Greenleaf onu Playboy oğlu Dickie Greenleaf’in (Jude Law) üniversiteden arkadaşı sanar.

Herbert Greenleaf, Ripley’e oğlunun İtalya’da olduğunu söyler ve ondan şirketin başına geçmesi için oğlunu geri dönmeye ikna etmesini ister. Ripley ise Dickie’yi hiç tanımamasına rağmen teklifi kabul eder ve kısa zamanda içerisinde İtalya’da Dickie’nin izini bularak kendini genç Playboy’un hayatına dâhil etmeye başlar.

Holmes ve Dr. Watson ikilisi geri dönüyor: Sherlock Holmes: A Game of Shadows (Sherlock Holmes: Gölge Oyunları)

Çıkış yılı: 2011

Tür: Aksiyon, Macera, Gizem

Yönetmen: Guy Ritchie

Oyuncular: Robert Downey Jr., Jude Law, Jared Harris

IMDb puanı: 7,5

Robert Downey Jr. ve Jude Law’ın mükemmel performans sergilediği Sherlock Holmes serisinin ikinci filmi A Game of Shadows, bizleri bu sefer neredeyse tüm Avrupa boyunca devam eden heyecanlı bir kedi-fare kovalamacasının içine bırakıyor. Sherlock Holmes ve Dr. Watson ikilisi, Sherlock Holmes serisinin “Son Vaka” isimli hikâyesinden esinlenilen bu filmde suç dehâsı Profesör Moriarty’nin peşine düşüyor. Filmin müziklerini ise efsane besteci Hans Zimmer üstleniyor.

1930’ların Paris’inde geçen büyülü bir hikâye: Hugo

Çıkış yılı: 2011

Tür: Dram, Aile, Fantastik

Yönetmen: Martin Scorsese

Oyuncular: Asa Butterfield, Ben Kingsley, Chloë Grace Moretz

IMDb puanı: 7,5

Sherlock Holmes: A Game of Shadows ile aynı yıl çıkan Hugo, Martin Scorsese’nin çektiği ilk aile filmi oluyor. Jude Law da her ne kadar büyük bir rol oynamasa da Martin Scorsese ile çalışma fırsatını geri çevirmeyerek filmdeki baş karakterimiz Hugo’nun babası olarak filmde rol alıyor. 1931 yılında Paris’te geçen ve büyülü gerçekçiliğe sahip olan bu filmde, ölen babasının geride bıraktığı sırları çözmeye çalışan Hugo’nun fantastik hikâyesine tanıklık ediyoruz.

Ünlü Sovyet keskin nişancı Vasily Zeitsev rolünde Jude Law: Enemy at the Gates (Kapıdaki Düşman)

Çıkış yılı: 2001

Tür: Dram, Tarih, Savaş

Yönetmen: Jean-Jacques Annaud

Oyuncular: Jude Law, Ed Harris, Joseph Fiennes

IMDb puanı: 7,6

Gerçek bir İkinci Dünya Savaşı karakterinden esinlenilerek çekilen Enemy at the Gates, Stalingrad Muharebesi sırasında nam salmış ünlü Rus keskin nişancı Vasily Zaitsev’in hikâyesini yeniden anlatıyor. William Craig’in aynı isimli romanından uyarlanan filmde, Vasily Zaitsev’in (Jude Law) keskin nişancı oluşu ve Stalingrad Muharebesi sırasında rakibi Alman keskin nişancı Binbaşı Erwin König (Ed Harris) ile olan mücadelesi anlatılıyor.

Robert Downey Jr. ve Jude Law’ın mükemmel bir uyum yakaladığı film: Sherlock Holmes

Çıkış yılı: 2009

Tür: Aksiyon, Macera, Gizem

Yönetmen: Guy Ritchie

Oyuncular: Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams

IMDb puanı: 7,6

Guy Ritchie imzasıyla beyazperdeye dönüş yapan Sherlock Holmes, Robert Downey Jr. ve Jude Law’ın ne denli uyumlu bir ikili olduğunu gözler önüne seren bir film. Klasik edebiyat karakterleri Sherlock Holmes ve Dr. Watson’ın hem oyuncular hem de yönetmen tarafından göz dolduran bir şekilde işlendiği bu filmde ikili, Viktorya İngiltere'sinde epey bir popüler olan okült ile uğraşan kötü adam Lord Henry Blackwood’u alt etmeye çalışıyor.

Tom Hanks kaçıyor, psikopat katil Jude Law kovalıyor: Road to Perdition (Azap Yolu)

Çıkış yılı: 2002

Tür: Suç, Dram, Gerilim

Yönetmen: Sam Mendes

Oyuncular: Tom Hanks, Tyler Hoechlin, Rob Maxey

IMDb puanı: 7,7

Jude Law’ı kariyeri boyunca pek kötü adam rollerinde görmüyoruz. Fakat çoğunlukla oynamadığı rollerde bile Jude Law kalitesinden ödün vermiyor. Tom Hanks’in efsaneleştiği bu suç filmi Road to Perdition’da Tom Hanks bir İrlanda mafya üyesini canlandırıyor. Eski çalıştığı isimlerin ailesini ve kendisini hedef alması sonucunda oğlu ile kaçmak zorunda kalan Tom Hanks’in peşindeki sadist katil Maguire rolünü ise Jude Law oldukça başarılı bir şekilde üstleniyor.

Gelecek tasvirleriyle günümüz toplumunu eleştiren bilim kurgu klasiği: Gattaca

Çıkış yılı: 1997

Tür: Dram, Bilim Kurgu, Gerilim

Yönetmen: Andrew Niccol

Oyuncular: Ethan Hawke, Uma Thurman, Jude Law

IMDb puanı: 7,8

Jude Law’ın kariyerindeki ilk büyük adım ve film olan Gattaca, bizleri üstün sayılan insanlara daha iyi bir yaşam sunulan fütüristik bir toplumun içerisine bırakıyor. Gattaca filminin geçtiği zaman diliminde bilim o kadar ilerlemiştir ki artık kusursuz insan modelleri üretilmeye başlanmıştır. Bu kusursuz insanlar özel mevkiler ve amaçlar için üretilmiş ve eski insanların yerini alarak doğal insan ırkının bir köşeye atılmasına neden olmuştur. Günümüz toplumuna da can alıcı eleştiriler yapan Gattaca hakkında başka ne desek spoiler olacaktır. Eğer bilim kurgu türünü ve akıllıca yapılan eleştirileri seviyorsanız, vakit kaybetmeden Gattaca’yı izlemenizi öneririz.

Wes Anderson’ın büyülü gerçekliğine hoş geldiniz: The Grand Budapest Hotel (Büyük Budapeşte Oteli)

Çıkış yılı: 2014

Tür: Macera, Komedi, Suç

Yönetmen: Wes Anderson

Oyuncular: Ralph Fiennes, F. Murray Abraham, Mathieu Amalric

IMDb puanı: 8,1

Jude Law’ın IMDb puanlarına göre en iyi filmi, ironiktir en az rol aldığı filmlerden biri olan The Grand Budapest Hotel olarak karşımıza çıkıyor. Wes Anderson’ın yarattığı büyülü dünyaya katılma fırsatını geri tepmeyen Jude Law ise filmde, Büyük Budapeşte Oteli’ndeki pekçok konuktan biri olan genç bir yazarı canlandırıyor. Büyük Budapeşte Oteli’nin baş kapı görevlisi M. Gustave’in maceralarına tanıklık ettiğimiz bu film, Wes Anderson’ın her filminde olduğu gibi bizleri büyülü gerçekliğe sahip, yüksek tempolu bir yolculuğa çıkarıyor.

IMDb puanlarına göre en iyi Jude Law filmlerini sıraladığımız ve bu filmlere yakından baktığımız içeriğimizin sonuna geldik. Jude Law her ne kadar yardımcı erkek oyuncu rollerinde daha iyi performans gösterse de başrol olduğu durumlarda da rolünün hakkıyla üstesinden gelebiliyor. Sizler de sevdiğiniz diğer Jude Law filmlerini bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.