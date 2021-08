Altın Küre ve Oscar ödüllü Nicolas Cage’in en iyi filmlerine yer verdiğimiz listeyi IMDb puanlarını baz alarak oluşturduk.

Oyunculuk dünyasına adım attığından beri adını sıkça duyduğumuz isimlerden biri olan Nicolas Cage, romantik komediden dram türüne, bilim kurgudan aksiyon filmlerine kadar çeşitli filmlerde öncü roller üstlendi. Bunun yanı sıra Cher, Sean Connery, Meg Ryan ve John Travolta gibi ünlü isimlerle aynı projelerde yer aldı.

Leaving Las Vegas filminde canlandırdığı alkolik karakter ile Oscar kazanan Nicolas Cage için oluşturduğumuz bu film listesinde IMDb puanları baz aldık. İşte en iyi Nicolas Cage filmleri.

En iyi Nicolas Cage filmleri:

Red Rock West (Red Rock West)

Wild at Heart (Vahşi Duygular)

Face/Off (Yüz/Yüze)

Matchstick Men (Üç kâğıtçılar)

Raising Arizona

The Rock (Kaya)

Leaving Las Vegas (Elveda Las Vegas)

Lord of War (Savaş Tanrısı)

Kick-Ass (Göster Gününü)

Adaptation (Tersyüz)

Büyük bir yanlış anlaşılmanın hikayesi: Red Rock West:

Yayın yılı: 1993

Tür: Suç, Dram, Gerilim

Yönetmen: John Dahl

Oyuncular: Nicolas Cage, Dennis Hopper, Lara Flynn Boyle

MDb puanı: 7,0

Red Rock West, sıradan bir hayat süren Michael’ın bir yanlış anlama sonucunda cinayet işlemesi için teklif almasıyla başlıyor. Michael, uzun bir yolculuğun ardından Red Rock adındaki bir kasabaya gelir ve girdiği bir barda iş teklifi alır. Ancak büyük bir problem vardır. İş teklifi veren barın sahibi, Michael’ın bir tetikçi olduğunu düşünmektedir. Üstelik teklif ettiği iş de karısını öldürmesidir.

Adı gibi vahşi bir film: Wild at Heart (Vahşi Duygular):

Yayın yılı: 1990

Tür: Komedi, Suç, Dram

Yönetmen: David Lynch

Oyuncular: Nicolas Cage, Laura Dern, Willem Dafoe

IMDb puanı: 7,2

Sailor ve Lula birbirlerine sırılsıklam aşık bir çifttir. Ancak bir sorun vardır, Lula'nın biraz delice olan annesi Sailor'dan nefret etmektedir. Bunun üzerine Sailor'ın üstüne son derece sorunlu bir kişiyi salar. Sailor kendini kaybederek bu adamın ölümüne sebebiyet verir ve hapse girer. Hapishaneden salındığında Lula'yı yanına alarak Kaliforniya'ya doğru yola çıkar. Bu kez peşlerine bir özel dedektif ve bir de kiralık katil takılacaktır.

Zamanla burun buruna: Face/Off:

Yayın yılı: 1997

Tür: Aksiyon, Suç, Bilim kurgu

Yönetmen: John Woo

Oyuncular: John Travolta, Nicolas Cage, Joan Allen

IMDb puanı: 7,2

Eski bir FBI ajanı olan Sean Archer, oğlunun ölümünden terörist düşmanı Castor Troy’u sorumlu tutmaktadır. Günün birinde Archer, nihayet Castor’u köşeye sıkıştırır. Aralarında geçen kavga esnasında onun tüm Los Angeles şehri ve yaşayanlarını yok edebilecek bir bomba geliştirdiğini öğrenir. Ancak bombanın yerini sadece Castor’un erkek kardeşi biliyordur.

Bir dolandırıcının hikayesi: Matchstick Men (Üç kâğıtçılar):

Yayın yılı: 2003

Tür: Komedi, Suç, Dram

Yönetmen: Ridley Scott

Oyuncular: Nicolas Cage, Alison Lohman, Sam Rockwell

IMDb puanı: 7,3

Roy, sinirsel ve psikolojik birtakım sorunları olan bir dolandırıcıdır. Ortağı Frank Mercel ile beraber basit ama oldukça kurnazca düşünülmüş planlarla para kazanmaktadır. Frank, Roy’un psikolojik sıkıntıları yüzünden işlerinin sekteye uğramaması için ona psikiyatrist randevusu ayarlar.

Coen Kardeşler'in şaheseri: Raising Arizona:

Yayın yılı: 1987

Tür: Komedi, Suç

Yönetmen: Ethan Coen, Joel Coen

Oyuncular: Nicolas Cage, Holly Hunter, Trey Wilson

IMDb puanı: 7,3

Sürekli olarak suç işleyip hapse düşen Hi McDonnough, karakolda her defasında resmini çeken kadın polise sıradışı bir evlilik teklifinde bulunur. Teklifi kabul ederse suç işlemekten vazgeçeceğine söz verir. Ed teklifi kabul eder ve evlenip Arizona’ya yerleşirler. Günün birinde çocuk istediklerinde Ed’in kısır olduğu anlaşılır. Bunun üzerine Arizona bölgesinin en zengin adamının yeni doğmuş beşizlerinden birini çalmaya karar verirler.

Aksiyon ve macera dolu bir film: The Rock:

Yayın yılı: 1996

Tür: Aksiyon, Macera, Gerilim

Yönetmen: Michael Bay

Oyuncular: Sean Connery, Nicolas Cage, Ed Harris

IMDb puanı: 7,4

Bir grup deniz komandosu, Alcatraz adasını ele geçirir ve turistleri rehin alırlar. Gizli operasyonlarda ölen askerlerin aileleri için 100 milyon dolar fidye talep ederler, aksi takdirde San Francisco körfezini kimyasal silahlarla bombalayacaklardır. Onları durdurabilecek iki kişi vardır, Alcatraz’dan kaçabilmiş tek mahkum ve bir kimyasal silah uzmanı.

Cage'e Oscar kazandırdı: Leaving Las Vegas (Elveda Las Vegas):

Yayın yılı: 1995

Tür: Dram, Romantik

Yönetmen: Mike Figgis

Oyuncular: Nicolas Cage, Elisabeth Shue, Julian Sands

IMDb puanı: 7,5

Hollywood senaristi Ben Sanderson, alkol sorunları yüzünden eşi ve çocuğu başta olmak üzere her şeyini kaybetmiş bir adamdır. Halihazırda alkol sorunları olan Ben, Las Vegas'a gelir. Burada tesadüf eseri tanıştığı hayat kadını Sera ile aşka dönüşen ilişkisi sayesinde artık hayata farklı bir açıdan bakmaya başlayacaktır.

Aksiyona doymaya hazır olun: Lord of War (Savaş Tanrısı):

Yayın yılı: 2005

Tür: Aksiyon, Suç, Dram

Yönetmen: Andrew Niccol

Oyuncular: Nicolas Cage, Ethan Hawke, Jared Leto

IMDb puanı: 7,6

Aşçı olarak kendi restoranında çalışan Yuri Orlov, hayatını böyle sürdüremeyeceğini, yeteri kadar para kazanamayacağını anlar ve silah tüccarı olmaya karar verir. Hayatı boyunca büyük işler gerçekleştirmek isteyen Yuri, silah tüccarlığı işinde de büyük oynayarak silah kaçakçılığı yapmaya başlar.

Değişik bir kahramanlık filmi: Kick-Ass (Göster Gününü):

Yayın yılı: 2010

Tür: Aksiyon, Komedi, Suç

Yönetmen: Matthew Vaughn

Oyuncular: Aaron Taylor-Johnson, Nicolas Cage, Chloe Grace Moretz

IMDb puanı: 7,6

Aynı adlı çizgi romandan uyarlanan filmde Dave, çizgi romanlara ve süper kahramanlara karşı büyük bir hayranlık besler ve kendisi de bir süper kahraman olmaya karar verir. Giydiği yeşil kostümüyle kötülerin peşine düşen Dave’in karşısına birbirinden değişik karakterler çıkacaktır.

İlham eksikliği yaşayan yazarın hikayesi: Adaptation (Tersyüz):

Yayın yılı: 2002

Tür: Komedi, Dram

Yönetmen: Spike Jonze

Oyuncular: Nicolas Cage, Meryl Streep, Chris Cooper

IMDb puanı: 7,7

Charlie Kaufman, dönemin meşhur kitaplarından biri olan The Orchid Thief'ı Hollywood için senaryolaştırmaya çalışmaktadır. Her ne kadar çabalasa da bir türlü senaryosunda ilerleme kaydetmeyi başaramıyordur. Geçen her gün, Charlie'nin düşüncelerinde biraz daha kaybolmasına ve kendi başını belaya sokmasına sebep olacaktır.