İnternetteki kimliğinizi gizleyerek takip edilemez olmak istiyor veya profesyonel amaçlar için proxy hizmetine ihtiyacınız varsa, bu listemizdeki hizmetlere göz atabilirsiniz.

Yaşamımızın her anında artık internete bağlı durumdayız. Bu durum iş ve günlük hayatımıza her ne kadar sayısız fayda sağlasa da zararlara da yol açabiliyor. İnternetin en büyük negatif yanıysa her zaman takip edilebilir olmak.

Bugün ziyaret ettiğiniz her bir site, sizin internetteki kimliğiniz olan IP (İnternet Protokolü) adresinizi biliyor, bu adresi sürekli takibe alabiliyor. Kendinizi internetten gizlemenin en kolay ve çabuk yoluysa “proxy” hizmetlerinden faydalanmak oluyor. Peki, proxy hizmeti alabileceğiniz en iyi sağlayıcılar hangileri?

Öncelikle proxy nedir? Kısaca anlatalım:

Proxy, çok basit bir tabirle internete kendi ağınızdan değil, dünyanın bambaşka bir noktasındaki ağ üzerinden girmenizi sağlıyor. Orijinal IP adresinizin yerini farklı bir IP adresi alıyor, bir nevi internetteki kimliğiniz değişiyor.

Bu sayede internette takip edilmeden dolaşabiliyor, kullandığınız hizmete bağlı olarak çok daha güvenli dolaşım yapabiliyor, ülkenizde yasaklı internet sitelerine giriş yapabiliyorsunuz.

Proxyler sadece bireysel kullanımda da yardımımıza koşmuyor. Profesyonel işlerinizde, reklamcılıkta, sitelerden veri toplamada, pazar araştırmalarında ve sosyal medya yönetimi gibi pek çok anlamda da büyük faydalar sunabiliyor.

Tercih edebileceğiniz proxy sağlayıcıları:

Proxy sağlayıcınızı seçerken akılda bulundurmanız gereken bazı faktörler de elbette var. Sağlayıcıların güvenilirliği, sunduğu IP kütüphanesi, bulunduğunuz konum gibi hedefleme seçenekleri ve bağlantı destekleri bunların en başında yer alıyor.

Aşağıda listelediğimiz tüm hizmetler, güvenilirlik açısından bugüne kadar kendilerini kanıtlamış durumdalar. Fakat sağlayıcıların sundukları avantajları ve fiyatları kendiniz karşılaştırarak bunlar arasından en iyi seçimi yapabilirsiniz.

Piyasanın en büyük proxy sağlayıcılarından birisi olan IPRoyal, 2 milyondan fazla eşsiz konut IP adresi ve toplam 8 milyon proxyden oluşan bir ağ sunuyor. Konut IP’leri sayesinde konum hedeflemesi yapılabiliyor.

Avantajları:

Büyük IP kütüphanesi

HTTP ve SOCKS5 desteği

24 saate kadar sabit bağlantı

5G/4G/3G/LTE destekleri

Anlık IP değişimi desteği

7/24 destek

Çift doğrulama sistemi

Dezavantajları:

Telefon desteği yok

Ücretsiz deneme süresi yok

Piyasadaki yeni isimlerden birisi olan MarsProxies ise şimdiden adını duyurmayı başardı. Hizmet, 50’den fazla ülkede 500 binden fazla yasaklanmamış IP’ye ev sahipliği yapıyor. Kütüphane çok geniş olmasa da standart bir kullanıcı için oldukça yeterli.

Avantajları:

Hızlı ve güvenilir proxy adresleri

Günlük ödeme planları sunması

Kullanıcı dostu arayüzü

7/24 destek

Dezavantajları:

Sadece euro (EUR) üzerinden ödeme kabul etmesi

Profesyonel kullanıcılar için sınırlı kütüphane

Smartproxy

En çok bilinen proxy sağlayıcılarından birisi olan Smartproxy, sadece konut proxyleri sunmuyor, statik konut IP’leri, mobil proxyler, ve veri merkezi proxyleri gibi hizmetler de sunuyor. Ayrıca ödemeler esnek bir şekilde yapılabiliyor. Sadece konut proxylerinde 195’ten fazla ülkede 40 milyondan fazla IP adresi sunuluyor.

Avantajları:

En büyük IP kütüphanelerinden birisi

Esnek ödeme

7/24 destek

Proxylerin yanı sıra tarayıcı eklentileri de sunması

Kolay kurulum

HTTPS ve SOCKS5 desteği

Dezavantajları:

Sınırlı düzeyde konum hedeflemesi

Bright Data

İnternetin en büyük veri platformlarından birisi olan Bright Data, uzun süredir kendi proxy hizmetini de sunuyor. Hizmet, 98’den fazla ülkede 72 milyondan fazla konut IP’si, gerçek zamanlı ağ bilgisi içeren sayfa ve posta koduna kadar hedefleme sunuyor.

Avantajları:

Kolay kurulum ve kullanım

Esnek ödeme planları

Hızlı internet bağlantısı

Mobil proxy desteği

Dezavantajları:

Rakiplerine göre daha pahalı ücretler

Oxylabs

Özellikle profesyonel kullanımda çokça duyulan isimlerden birisi olan Oxylabs, 100 milyondan fazla konut IP’si sunuyor. Gelişmiş proxy hizmetinde yapay zekâ destekli hizmetiyle en kompleks bağlantılara bile erişim sunabiliyor.

Avantajları:

Devasa proxy havuzu

Web scraping için akıllı teknolojiler

Ücretsiz deneme süresi

Dezavantajları:

Yüksek fiyatlar

Alışması zor proxy yönetimi

NetNut

Proxy piyasasında duyulan isimlerden bir diğeri de NetNut. Hizmet, 1 milyondan fazla tespit edilemez statik IP ve 52 milyondan fazla otomatik olarak değişen konut proxyleri sunuyor. Ayrıca 250 binden fazla mobil proxy de kullanıcılara sunuluyor.

Avantajları:

Bireysel ve yarı-profesyoneller için yeterli proxy kütüphanesi

Ücretsiz deneme süresi

Dönüşümlü proxy hizmeti

Kolay kurulum ve kullanım

Dezavantajları:

Nispeten daha yüksek fiyatlar

Yetersiz destek sayfası

Sadece e-posta üzerinden destek sunulması

GeoSurf

Bir diğer bilindik proxy sağlayıcılarından birisi olan GeoSurf, toplamda 2000’den fazla konumda 3,7 milyon farklı IP adresi üzerinden bağlantı sunuyor. Yüksek konum kapsaması sayesinde dünya çapındaki pek çok şehir üzerinden bağlantı kurulabiliyor.

Avantajları:

Sadece ülke değil, birçok şehir bazında bağlantı sunulması

Mobil IP adresleri sunması

7/24 destek

Kolay kurulum ve kullanım

Dezavantajları: