Yaşamımızın her anında artık internete bağlı durumdayız. Bu durum iş ve günlük hayatımıza her ne kadar sayısız fayda sağlasa da zararlara da yol açabiliyor. İnternetin en büyük negatif yanıysa her zaman takip edilebilir olmak.
Bugün ziyaret ettiğiniz her bir site, sizin internetteki kimliğiniz olan IP (İnternet Protokolü) adresinizi biliyor, bu adresi sürekli takibe alabiliyor. Kendinizi internetten gizlemenin en kolay ve çabuk yoluysa “proxy” hizmetlerinden faydalanmak oluyor. Peki, proxy hizmeti alabileceğiniz en iyi sağlayıcılar hangileri?
Öncelikle proxy nedir? Kısaca anlatalım:
Proxy, çok basit bir tabirle internete kendi ağınızdan değil, dünyanın bambaşka bir noktasındaki ağ üzerinden girmenizi sağlıyor. Orijinal IP adresinizin yerini farklı bir IP adresi alıyor, bir nevi internetteki kimliğiniz değişiyor.
Bu sayede internette takip edilmeden dolaşabiliyor, kullandığınız hizmete bağlı olarak çok daha güvenli dolaşım yapabiliyor, ülkenizde yasaklı internet sitelerine giriş yapabiliyorsunuz.
Proxyler sadece bireysel kullanımda da yardımımıza koşmuyor. Profesyonel işlerinizde, reklamcılıkta, sitelerden veri toplamada, pazar araştırmalarında ve sosyal medya yönetimi gibi pek çok anlamda da büyük faydalar sunabiliyor.
Tercih edebileceğiniz proxy sağlayıcıları:
Proxy sağlayıcınızı seçerken akılda bulundurmanız gereken bazı faktörler de elbette var. Sağlayıcıların güvenilirliği, sunduğu IP kütüphanesi, bulunduğunuz konum gibi hedefleme seçenekleri ve bağlantı destekleri bunların en başında yer alıyor.
Aşağıda listelediğimiz tüm hizmetler, güvenilirlik açısından bugüne kadar kendilerini kanıtlamış durumdalar. Fakat sağlayıcıların sundukları avantajları ve fiyatları kendiniz karşılaştırarak bunlar arasından en iyi seçimi yapabilirsiniz.
IPRoyal
Piyasanın en büyük proxy sağlayıcılarından birisi olan IPRoyal, 2 milyondan fazla eşsiz konut IP adresi ve toplam 8 milyon proxyden oluşan bir ağ sunuyor. Konut IP’leri sayesinde konum hedeflemesi yapılabiliyor.
Avantajları:
- Büyük IP kütüphanesi
- HTTP ve SOCKS5 desteği
- 24 saate kadar sabit bağlantı
- 5G/4G/3G/LTE destekleri
- Anlık IP değişimi desteği
- 7/24 destek
- Çift doğrulama sistemi
Dezavantajları:
- Telefon desteği yok
- Ücretsiz deneme süresi yok
MarsProxies
Piyasadaki yeni isimlerden birisi olan MarsProxies ise şimdiden adını duyurmayı başardı. Hizmet, 50’den fazla ülkede 500 binden fazla yasaklanmamış IP’ye ev sahipliği yapıyor. Kütüphane çok geniş olmasa da standart bir kullanıcı için oldukça yeterli.
Avantajları:
- Hızlı ve güvenilir proxy adresleri
- Günlük ödeme planları sunması
- Kullanıcı dostu arayüzü
- 7/24 destek
Dezavantajları:
- Sadece euro (EUR) üzerinden ödeme kabul etmesi
- Profesyonel kullanıcılar için sınırlı kütüphane
Smartproxy
En çok bilinen proxy sağlayıcılarından birisi olan Smartproxy, sadece konut proxyleri sunmuyor, statik konut IP’leri, mobil proxyler, ve veri merkezi proxyleri gibi hizmetler de sunuyor. Ayrıca ödemeler esnek bir şekilde yapılabiliyor. Sadece konut proxylerinde 195’ten fazla ülkede 40 milyondan fazla IP adresi sunuluyor.
Avantajları:
- En büyük IP kütüphanelerinden birisi
- Esnek ödeme
- 7/24 destek
- Proxylerin yanı sıra tarayıcı eklentileri de sunması
- Kolay kurulum
- HTTPS ve SOCKS5 desteği
Dezavantajları:
- Sınırlı düzeyde konum hedeflemesi
Bright Data
İnternetin en büyük veri platformlarından birisi olan Bright Data, uzun süredir kendi proxy hizmetini de sunuyor. Hizmet, 98’den fazla ülkede 72 milyondan fazla konut IP’si, gerçek zamanlı ağ bilgisi içeren sayfa ve posta koduna kadar hedefleme sunuyor.
Avantajları:
- Kolay kurulum ve kullanım
- Esnek ödeme planları
- Hızlı internet bağlantısı
- Mobil proxy desteği
Dezavantajları:
- Rakiplerine göre daha pahalı ücretler
Oxylabs
Özellikle profesyonel kullanımda çokça duyulan isimlerden birisi olan Oxylabs, 100 milyondan fazla konut IP’si sunuyor. Gelişmiş proxy hizmetinde yapay zekâ destekli hizmetiyle en kompleks bağlantılara bile erişim sunabiliyor.
Avantajları:
- Devasa proxy havuzu
- Web scraping için akıllı teknolojiler
- Ücretsiz deneme süresi
Dezavantajları:
- Yüksek fiyatlar
- Alışması zor proxy yönetimi
NetNut
Proxy piyasasında duyulan isimlerden bir diğeri de NetNut. Hizmet, 1 milyondan fazla tespit edilemez statik IP ve 52 milyondan fazla otomatik olarak değişen konut proxyleri sunuyor. Ayrıca 250 binden fazla mobil proxy de kullanıcılara sunuluyor.
Avantajları:
- Bireysel ve yarı-profesyoneller için yeterli proxy kütüphanesi
- Ücretsiz deneme süresi
- Dönüşümlü proxy hizmeti
- Kolay kurulum ve kullanım
Dezavantajları:
- Nispeten daha yüksek fiyatlar
- Yetersiz destek sayfası
- Sadece e-posta üzerinden destek sunulması
GeoSurf
Bir diğer bilindik proxy sağlayıcılarından birisi olan GeoSurf, toplamda 2000’den fazla konumda 3,7 milyon farklı IP adresi üzerinden bağlantı sunuyor. Yüksek konum kapsaması sayesinde dünya çapındaki pek çok şehir üzerinden bağlantı kurulabiliyor.
Avantajları:
- Sadece ülke değil, birçok şehir bazında bağlantı sunulması
- Mobil IP adresleri sunması
- 7/24 destek
- Kolay kurulum ve kullanım
Dezavantajları:
- SOCKS5 desteği sunulmaması
- Nispeten pahalı fiyatlandırma