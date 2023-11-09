İngilizcenizi geliştirmek için bir yabancı dil uygulaması arıyorsanız ancak sizin için en doğru seçeneği bulamadıysanız, farklı ihtiyaçlara hitap eden en verimli yabancı dil uygulamalarını sizin için listeledik!

Günümüzde İngilizce hem eğitim hayatında hem de iş hayatında oldukça önemli yer tutuyor. Akıcı şekilde konuşabilmek, kendimizi ifade edebilmek, yazılı iletişim kurabilmek için İngilizcemizi geliştirmemiz gerekiyor. Eğer yabancı dil eğitimi almadıysanız, ilköğretim ve lisede aldığımız sıradan dil eğitimi genelde yeterli olmuyor.

Böyle duurmlarda da yardımımıza yabancı dil uygulamaları koşuyor. Tabii ki çeşit çeşit uygulama var ve hepsinin geliştirdiği yanı aynı değil. Kelime dağarcığınızı genişletecek uygulamalar, yazma becerinizi artıracak uygulamalar ya da konuşmanızı akıcı hale getirecek uygulamalar bulmak mümkün. Biz de bu içeriğimizde farklı yönleriyle yabancı dilinizi geliştirmenize yardım edecek en iyi uygulamalardan bazılarını derledik.

Flalingo

Ücreti: Değişen planlar ile esnek ödeme seçenekleri

Hangi dilleri öğrenebilirsiniz: İngilizce

Artıları: İhtiyaçlara yönelik öğretmen öneren algoritma, 60'dan fazla plan ile ödeme kolaylığı

İngilizce öğrenmenin en kolay yolu şüphesiz ki konuşmak. Flalingo da İngilizceyi 6800'den fazla öğretmen ile konuşarak öğrenmenizi sağlayan bir uygulama. Kendinize en uygun programı bulmanız için haftalık saat ve ders sayısı seçeneklerini belirleyebildiğiniz Flalingo'da ayrıca size en uygun öğretmeni belirlemenize yardımcı olan bir de algoritma var. Derslere başlamadan önce bir ön görüşme ile ihtiyaçlarınız belirleniyor ve size özel öğretmen seçenekleri sunuluyor. Sunulan 30-40 öğretmenden dilediğinizi seçebiliyorsunuz.

Flalingo'da dilerseniz sadece sohbet edip konuşmanızı geliştirebiliyor ya da hazırlanmanız gereken bir sınav ya da takip etmeniz gereken bir eğitim programı varsa buna en uygun öğretmenlerle hedefinize yönelik dersler alabiliyorsunuz.

Flalingo'nun rakiplerinden öne çıkan yönlerinden biri de fiyatlandırması. Kampanya dönemlerinde güzel indirimlerin de olduğu Flalingo'da 100 TL karşılığında deneme dersi de satın alabiliyorunuz. Hem deneme dersi için hem de satın aldığınız programlar için memnun kalmamanız durumunda 30 gün içinde paranız iade ediliyor. Flalingo, Oxford University Press yayınları ile de iş birliği yapıyor. Bu iş birliği kapsamında Flalingo öğrencileri Oxford Üniversitesi yayınlarına ek ücret ödemeden erişim şansı yakalıyor.

Eğer Flalingo'yu yakından incelemek isterseniz buraya tıklayarak web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Open English

Ücreti: Değişen planlara göre değişen ücret

Hangi dilleri öğrenebilirsiniz: İngilizce

Artıları: 7/24 ders, CEFR (The Common European Framework of Reference) sertifikası

Open English'i tercih ederseniz 7/24 30 dakika arayla yayınlanan derslere katılarak İngilizce öğrenebiliyorsunuz. Grup dersleri ve birebir derslerle farklı planlar sunan Open English, Avrupa Ortak Dil Kriterleri’ne (CEFR) göre belirlenmiş seviyelere göre 8 ayrı seviyede sertifika da sunuyor.

Open English'de öğretmenlerin tamamını ana dili İngilizce olan eğitmenler oluşturuyor. Bu eğitmenler tarafından hazırlanan derslere sınırsız şekilde dilediğiniz zaman ulaşabiliyorsunuz. Ama tabii fiyat politikasının da bu yönde düzenlendiğini söylemekte fayda var.

Ayrıca Open English'te TOEFL, TOEIC ve IELTS sınavlarına yönelik programlar da var ve ihtiyaçlarınıza göre bu programlardan birini tercih edebiliyorsunuz. Open English hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz web sitesini buradan ziyaret edebilirsiniz.

Cambly

Ücreti: Değişen planlara göre değişen ücret

Hangi dilleri öğrenebilirsiniz: İngilizce

Artıları: Farklı seviyelere özel ders programları, işletmeler ve çocuklar için özel programlar

Konuşarak dilinizi geliştirebileceğiniz uygulamalardan biri de Cambly. Özel dersler, grup dersleri, kurumsal eğitim için programlar ve çocuklar için özel programlar gibi bolca seçeneği olan Cambly, özellikle grup derslerinde daha makul ücretiyle öne çıkıyor diyebiliriz.

Eğitmenlerden birebir alacağınız derslerde de seçeceğiniz ders sayısı ve süresine göre ücret belirleniyor. Tabii ki bu noktada fiyatlar biraz daha yükseliyor.

Fiyat politikası dışında tüm eğitmenlerin ana dilinin İngilizce olmasıyla öne çıkan Cambly, pratik bir uygulama üzerinden tüm derslerinizi kontrol etmenizi sağlıyor. Eğer tercih edeceğiniz platform Cambly olursa, kampanya dönemlerini takip etmenizi öneririz. Daha yakından incelemek isterseniz, buradan sitesini de ziyaret edebilirsiniz.

Memrise,

Ücreti: Ücretsiz versiyon / Değişen planlara göre değişen ücret

Hangi dilleri öğrenebilirsiniz: İngilizce, Japonca, İspanyolca, Fransızca, Korece, Almanca, Rusça, İtalyanca

Artıları: Ücretsiz versiyonun olması

Memrise şimdiye kadar saydıklarımızdan farklı bir uygulama. Birkaç adımda üye olduktan sonra seviyenize göre farklı alıştırmalar ve pratiklerle dilinizi geliştirmenize yardım ediyor.

Ama tabii Memrise ile yüz yüze sohbet ederek dil geliştirme yani gerçek bir iletişim kurma şansı olmuyor. Bu açığı kapatmak için videolarla desteklenen bir eğitim programı var. Kelime öğrenimi, günlük konuşma diline dair ifadeler vb. alıştırmalar yapabiliyorsunuz. Bu sebeple eğer başlangıç seviyesinde bir eğiitm istiyorsanız tercih edilebilir.

Yine de konuşarak öğrenmenin yerini tutamayacağını da söylemek lazım. Siz yine de programın detaylarına göz atmak isterseniz buradan sitesine ulaşabilirsiniz.

Busuu

Ücreti: Ücretsiz versiyon / Değişen planlara göre değişen ücretli Premium versiyon

Hangi dilleri öğrenebilirsiniz: İngilizce, Japonca, İspanyolca, Fransızca, Korece, Almanca dahil 14 dil

Artıları: Ücretsiz versiyonun olması

Busuu hem ücretsiz hem de ücretli versiyonu bulunan bir uygulama. Kayıt olduktan sonra sizi bir seviye sınavına sokuyor ve ardından size uygun bir plan çıkarıyor. Bu plana uyarak farklı pratiklerle dilinizi geliştirebiliyorsunuz. Ama bu eğitimin daha ziyade dil bilgisi, anlama ve okuma üzerine olduğunu söylemek lazım.

Busuu da da Memrise'da olduğu gibi direkt konuşma ve canlı olarak eğitmenlerle birebir ders yapma seçeneği yok. Ama diğer katılımcıların birbirilerinin eksiklerini giderdikleri, düzeltmeler verdikleri bir kısım var. Burada ana dili sizin öğrenmek istediğiniz dil olan farklı kullanıcılarla iletişime girme şansınız oluyor.

Yakından incelemek isterseniz buradan sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Lingualeo

Ücreti: Ücretsiz versiyon / Değişen planlara göre değişen ücretli Premium versiyon

Hangi dilleri öğrenebilirsiniz: İngilizce, Japonca, İspanyolca, Fransızca dahil 10 farklı dil

Artıları: Ücretsiz versiyonun olması

Lingualeo daha ziyade giriş seviyesinde olanların tercih edebileeği; oyunlarla kelime ve kelime grupları öğretmeye dayalı bir uygulama. Videolardan ya da var olan listelerden kelimeler ve ifadeler öğrenmenizi sağlıyor.

Ancak uygulamada telaffuza, konuşmaya dair bir pratik yer almıyor. Eğer ''benim İngilizcem hiç yok, biraz kelime öğrenmek istiyorum'' diyorsanız göz atabileceğiniz bir uygulama. Ya da İngilizceniz varsa ama sadece hatırlamak için kelime pratikleri yapmak istiyorsanız da tabii ki tercih edebilirsiniz. Fakat size özellikle yazma ve konuşmada ciddi katkı sağlayacak bir uygulama arıyorsanız yukarıda saydıklarımız daha iyi seçenekler olacaktır.

İncelemek isterseniz buradan sitesine göz atabilirsiniz.

Speaky

Ücreti: Tamamen ücretsiz

Hangi dilleri öğrenebilirsiniz: Kullanıcısı olan tüm diller

Artıları: Ücretsiz olması

Speaky, farklı ülkelerden ve kültürlerden insanlarla iletişime geçerek dilinizi pratik yaparak geliştirmenizi sağlayan bir uygulama. Fakat burada bir özel eğitmenden ders alma durumu yok. Daha ziyade o dili konuşan insanlarla sohbet etme şansınız oluyor ve pratik yapıyorsunuz.

Eğer diliniz varsa ve amacınız sadece pratik yaparak konuşmaya dair özgüveninizi artırmaksa Speaky faydalı olacaktır. Ancak eğer dil seviyeniz düşükse, bir eğitim sistemi olmadığı için avantajlı olmayacaktır. Uygulamada konuşma düzeltme seçeneği var, bu sayede bir hata yaparsanız karşı taraf düzeltebiliyor ve siz de anlık olarak hatalarınızı görmüş oluyorsunuz.

Amacına uygun kullanıldığında pratik açısından faydası var ve tamamen ücretsiz. Dilerseniz buradan göz atabilirsiniz.

HelloTalk

Ücreti: Tamamen ücretsiz

Hangi dilleri öğrenebilirsiniz: Kullanıcısı olan tüm diller

Artıları: Ücretsiz olması

HelloTalk da Speaky gibi çalışan bir uygulama. Video, ses, yazışma gibi farklı yollarla karşınızdaki kişiyle birbirinize dillerinizi öğretiyorsunuz. Speaky için söylediğimiz her şey HelloTalk için de geçerli. Eğer pratik yapmak istiyorsanız faydası olacaktır, ancak bir eğiitm programı mevcut değil.

Yakından göz atmak ve kayıt olmak isterseniz buradan sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Duolingo

Ücreti: Tamamen ücretsiz

Hangi dilleri öğrenebilirsiniz: İngilizce, Almanca, Rusça

Artıları: Ücretsiz olması

Duolingo da günlük hedeflerle oynayarak dil öğrenebileceğiniz bir uygulama. Ancak bu da daha ziyade dil bilgisi ve kelime üzerine çalışabileceğiniz bir uygulama. Yani pratik yapma, konuşma şansı olmadığı için size bu yönden avantaj sağlayabilecek bir program değil.

Eğer diliniz zaten varsa ve unutmamak için pratik yapmak istiyorsanız ya da giriş seviyesindeyseniz ve kelimeler öğrenmek, dil yapısını anlamak istiyorsanız tercih edebilirsiniz. Fakat devamında pratik de yapabileceğiniz bir yönteme ihtiyaç duyacağınızı unutmamalısınız.

İncelemek ve kaydolmak için buraya tıklayabilirsiniz.