Google, dil öğrenmek isteyenleri sevindirecek yapay zekâ destekli eğitim modüllerini duyurdu. 3 farklı modül, henüz erken aşamada olsa da oldukça iyi iş çıkarıyor. Üstelik bu modüllere Türkiye'den ulaşmak da mümkün.

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan yabancı dil öğrenmek isteyen kullanıcıları mest edecek bir hamle geldi. Şirket, dil öğrenmek isteyenlerin pratik yapmasını sağlayacak üç eğitim modülü duyurdu. Yapay zekâ destekli bu modüller, Google'ın tabiri caizse Duolingo'ya rakip olmasını sağlayacak.

Google'ın yeni modüllerinden ilki "Tiny Lesson" olarak isimlendiriliyor ve belirli bir anda ihtiyaç duyacağınız ifadeleri hızla öğrenmenize yardımcı oluyor. İkinci modül olan "Slang Hang" ise profesyonellikten ziyade gündelik konuşmaya odaklanıyor. Hatta bu modül, yerel argo kelimeleri öğrenmenizi bile sağlıyor. Üçüncü modül, "Word Cam"de ise telefonunuzun kamerasını açıyorsunuz ve çevrenizdeki nesnelerden yola çıkarak dil öğrenmeye başlıyorsunuz.

Google'ın yeni modülleri henüz erken aşamada

Google tarafından yapılan açıklamaya göre yeni bir dil öğrenmenize yardımcı olacak yapay zekâ modülleri, henüz oldukça erken aşamada ve bazı sorunları var. Mesela Slang Hang, bazen argo kelimeleri yanlış kullanabiliyor ve kelime uydurabiliyor. Google, kullanıcıların farklı platformlarla karşılaştırmalar yapmasının daha iyi olabileceğini ifade ediyor.

Google Labs üzerinden yayımlanan ve Türkiye'de de erişime açık olan yapay zekâ modüllerine buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Son olarak; bu modüllerin Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, Yunanca, İbranice, Hintçe, İtalyanca, Japonca, Korece, Portekizce, Rusça, İspanyolca ve Türkçe dil desteklerine sahip olduklarını belirtelim.