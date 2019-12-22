Bir internet sitesi veya uygulama oluştururken doğru yazı tipini seçmek çekilen ilgiyi büyük oranda artırabiliyor. Sizler için bu amaçla kullanabileceğiniz en güzel 10 ücretsiz yazı tipini derledik.

Bir internet sitesinin veya uygulamanın kullanıcıyı içerisinde tutma süresi tamamen içeriğiyle alakalı olabiliyor. Dolayısıyla internet sitesi oluşturacak kişiler, okunabilirliği ve trafiği artırabilmek için sitenin içeriğine fazlasıyla dikkat etmek zorunda kalıyor. İçeriğin yanı sıra internet sitelerinin yazı tipleri de kullanıcıların içeride kalmasını veya siteden uzaklaşmasını sağlayabiliyor. Eğer doğru bir yazı tipi seçmezseniz, okurlarınızı çok hızlı bir şekilde kaybedebilirsiniz.

Elbette yazı tipi konusu herkese göre değişiklik gösterebileceğinden ötürü biraz sübjektif bir konu, dolayısıyla bu konu hakkında genel bir yorum yapmak kolay olmuyor. Bunun için bazı raporlardan da yardım alarak internet sitelerinde en çok ilgi çeken 10 ücretsiz Google yazı tipini sizler için paylaştık.

Roboto, 9 trilyon görüntülenme ile birlikte dünyanın en popüler fontlarından biri oldu. Fontun üreticisi olan Christian Robertson, Roboto’yu Android işletim sistemi için üretmişti ve bu yazı tipi 12 farklı stile sahip.

Roboto kadar popüler olmasa da Open Sans da oldukça popüler ve sadık kullanıcılara sahip. 6 trilyondan fazla görüntülenmesi olan Open Sans, Steve Matteson tarafından üretildi ve 10 farklı stile sahip.

Lukasz Dziedzic tarafından üretilen Lato, 10 farklı stile sahip ve 1,6 trilyon görüntülenmeye ulaşmış.

Oswald, geçtiğimiz seneden bu yana çok fazla görüntülenme kazanarak 1 trilyon görüntülenmeyi aşmayı başardı. Oswald; Vernon Adams, Kalapi Gajjar ve Cyreal isimli yazı tipi üreticilerinin bir araya gelmesi ile üretildi.

1 trilyon görüntülenmeyi aşan Slabo, listenin 5. sırasında yerini alıyor. John Hudson isimli bir yazı tipi üreticisi tarafından üretilen Slabo, yalnızca 1 stile sahip.

Listenin zirvesindeki Roboto’nun farklı bir varyasyonu olan Roboto Condensed, 950 milyon görüntülenmeye sahip. Roboto Condensed, altı farklı stil içeriyor.

Julieta Ulanovsky, Sol Matas, Juan Pablo del Peral ve Jacques Le Bailly tarafından üretilen Montserrat, Google’ın en kapsamlı yazı tiplerinden bir tanesi. Kendi içinde 18 farklı stili bulunan Montserrat, 800 milyon görüntülenmeye sahip.

Adobe’nin ilk açık kaynaklı yazı tipi Source Sans Pro, Paul D. Hunt tarafından üretildi. 12 farklı stile sahip olan yazı tipi 800 milyon görüntülendi.

Listemizde daha önce yer verdiğimiz Montserrat gibi, Raleway de 18 farklı stil seçeneğine sahip. Birden çok tasarımcı tarafından bir araya gelinerek üretilen Raleway, 550 milyon görüntülenmeye sahip.

ParaType, Rusya tarafından üretilen resmi ve yerel bir yazı tipi. Dört farklı stili olan yazı tipinin 500 bin görüntülenmesi var.