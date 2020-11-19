ENSO MSE, 21-22 Kasım'da Boğaziçi Üniversitesi'nde

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü'nün Management Study with Executives kariyer zirvesi ENSO MSE, 21-22 Kasım'da Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek. Etkinlik, sektöre atılmaya hazırlananlar ile C-level yönetileri bir araya getirecek.

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü (ENSO) tarafından bu yıl 10.su düzenlenecek ENSO MSE (Management Study with Executives) kariyer zirvesi, 2 gün boyunca farklı sektörlerden C-level yöneticiler ile katılımcılar arasında sağlam bir köprü kurmayı hedefliyor.

Etkinlik boyunca iş dünyasının en prestijli firmalarından gelen üst düzey yöneticiler, sektöre girmeye hazırlanan katılımcılara kariyerlerindeki dönüm noktalarını, başarı ve başarısızlık hikayelerini anlatarak katılımcılara ilham oluşturacaklar.

Yine etkinlikte yer alacak Networking Room ise kendi sektörlerinde lider şirketlere ayrılan online odalarda üst düzey yöneticiler ve şirket görevlileri ile iletişim kurma imkanı sunarak bir network oluşturma fırsatı sunacak ve sektör hakkında soru-cevap yollu bilgi edinme imkanı verecek. Bu network odaları, sunumlarla eş zamanlı olarak 21 Kasım’da açık olacak.

ENSO MSE’nin katılımcılara sunmuş olduğu bir başka fırsat ise ödüllü vaka analiz çalışmaları ve workshoplarda katılımcılar, şirketlerin üst düzey yöneticilerine kendilerini gösterme imkanı yakalayacaklar. Ancak Evyap ve Akcoat tarafından yapılacak Ödüllü Case Studylere katılmak için öncelikle başvuruda bulunmak gerekiyor.

Bunların yanı sıra ENSO MSE’de HyperX kulaklık, Toptalent Business School’dan sertifikalı kurs, Dijital Fakülte’den “Dijital Pazarlama” eğitimi, Yemeksepeti indirim kodu gibi ödüllü çeşitli çekilişler de gerçekleştirilecek.

21-22 Kasım tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan ENSO MSE kariyer zirvesine indirimli bilet almak için buraya tıklayabilirsiniz. Ayrıca Ödüllü Case Studylere de buradan başvurabilirsiniz.