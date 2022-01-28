Epic Games'ten 130 TL'lik İndirim Kuponu (Nasıl Alınır?)

Bedava oyunlarıyla gönlümüzde taht kuran Epic Games Store, Çin Yeni Yılı'na özel tüm oyunculara bedava 130 TL'lik kupon dağıtmaya başladı. Kuponu kazanmak içinse yapmanız gereken ufak bir şey bulunuyor.

Çin, 1 Şubat 2022 tarihinde girilecek olan Çin Yeni Yılı’nın kutlamalarına başlamışken, Çin Yeni Yılı’na özel internette de pek çok etkinlik ve kampanya başlatıldı. Bu kampanyalardan biriyse oyuncuların gözde platformlarından birisi Epic Games tarafından yapılıyor. Epic Games, oyun mağazası Epic Games Store’da özellikle oyunların pahalı olduğu şu dönemde karanlıktan kurtaracak bir kupon dağıtmaya başladı.

Oyuncular, Epic Games Store’un yeni kuponuyla birlikte 199,99 TL ve üzeri alışveriş yaptıklarında anında 130 TL değerinde indirim kazanma şansına sahip oldular. Bu büyük indirimden faydalanmak içinse oyuncuların yapmak zorunda oldukları yalnızca tek bir şey var: Epic Games’in e-postalarına abone olmak. Epic Games’ten 130 TL’lik kuponu nasıl alacağınızı adım adım sizlerle paylaştık:

Epic Games Store’un 130 TL’lik kuponu nasıl alınır?

Adım #1: Epic Games Store ana sayfasına ulaşın.

Epic Games Store ana sayfasına ulaşın. Adım #2: Kampanya bağlantısına tıklayın.

Kampanya bağlantısına tıklayın. Adım #3: E-postalara abone olun.

E-postalara abone olun. Adım #4: Kuponunuz hesabınıza yüklendi!

Adım #1: Epic Games Store ana sayfasına ulaşın.

Bu bağlantıya tıklayarak Epic Games Store anasayfasını açın.

Adım #2: Kampanya bağlantısına tıklayın.

Anasayfada en üstte yer alan ‘Kuponunu Aç’ bağlantısına ya da aşağıda, ücretsiz oyunlar bölümünün hemen üstünde bulunan ‘Kaydol ve Tasarruf Et Kuponu’ seçeneklerinden birine tıklayın.

Adım #3: E-postalara abone olun.

Tarayıcınızda açılan sayfada ‘E-postalara Abone Ol/Abonelikten Ayrıl’ seçeneğini işaretleyin.

Adım #4: Kuponunuz hesabınıza yüklendi!

Kuponunuz, bu adımdan sonra hesabınıza yüklenecektir. Kuponunuzu kontrol etmek için bu bağlantıya tıklayarak envanterinize ulaşabilirsiniz.