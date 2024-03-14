Epic Games, oyunseverlerin yolunu gözlediği ilkbahar Bahar İndirimi'ni resmen başlattı. Kampanya kapsamında onlarca büyük oyunda kaçırılmaması gereken fırsatlar var.

Oyun fiyatlarının sürekli arttığı şu dönemde indirim kampanyalar Türkiye’de oyuncuların büyük önem arz ediyor. Bu nedenle de mağazaların yaptığı indirimler dört gözle bekleniyordu. Şimdi de ülkemizdeki oyunseverlerin göz bebeği Epic Games böyle bir hamleyle karşımıza çıktı. Platform, çok beklenen ilkbahar indirimlerini resmen başlattı.

Epic’in "Bahar İndirimi" olarak adlandırdığı kampanyası, 28 Mart saat 18.00’e kadar devam edecek. Kampanya kapsamında birçok oyunda ciddi indirimler var. Ayrıca Avatar: Frontiers of Pandora ve Prince of Persia The Lost Crown gibi yeni çıkan bazın yapımların fiyatlarının da kaçırılmayacak şekilde düştüğünü görüyoruz.

Etkinlik boyunca Epic Ödülleri de %10'a çıkarıldı

İndirimlerin yanı sıra çoğu önceki kampanyada olduğu gibi Epic Ödülleri'nde de artışa gidildi. Platform, ödüllerin %10'a çıkarıldığını söylüyor. Yani indirimli fiyatlara ek olarak %10 para iadesi alabileceksiniz. Örneğin EA Sports FC 24, %80 indirimle 419,99 TL'ye düşmüş. %10'luk Epic Ödülü, buna 42 TL'lik daha indirim ekliyor ve en sonunda fiyat 378 TL'ye düşüyor.

Epic Games Bahar İndirimi'nde kaçırılmaması gereken oyunlar

Oyun Normal Fiyatı İndirimli fiyatı EA Sports FC 24 2.099 TL 419,99 TL (%80) Alan Wake 2 912 TL 729,60 TL (%20) Dead Island 2 429 TL 235,95 TL (%45) Avatar: Frontiers of Pandora 1.199 TL 719,40 TL (%40) Hogwarts Legacy 1.099 TL 549,50 TL (%50) Prince of Persia The Lost Crown 849 TL 509,40 TL (%40) Red Dead Redemption 2 1.499 TL 494,67 TL (%67) GTA V Premium Edition 749 TL 374,50 TL (%50) Star Wars Jedi: Survivor 2.099 TL 944,99 TL (%55) Dead by Deadlight 451,05 TL 225,52 TL (%50) SnowRunner 550 TL 275 TL (%50) Cyberpunk 2077 999 TL 499,50 TL (%50) Rainbow Six Siege 229 TL 45,80 TL (%80) The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition 829 TL 207,25 TL (%75) Overcooked 2 70 TL 17,50 TL (%75) The Lord of The Rings Return to Moria 309 TL 191,58 TL (%38) Borderlands 3 309 TL 46,35 TL (%85) The Crew Motorfest 1.199 TL 599,50 TL (%50) The Last of Us Part I 1.099 TL 736,33 TL (%33) God of War 899 TL 449,50 TL (%50) Marvel's Spider-Man Remastered 1.099 TL 659,40 TL (%40) Battlefield 2042 599,99 TL 89,99 TL (%85)

Epic’in kampanya kapsamında fiyatını düşürdüğü tüm oyunlara buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Yukarıdaki listeye %10'luk Epic Ödülleri'ni eklemedik.