Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç.'nin Neden Bittiğini Açıkladı

BluTV'de yeniden çekilen ancak 1. sezonundan sonra rafa kaldırılan Behzat Ç.'nin neden devam etmediği Erdal Beşikçioğlu tarafından açıklandı. Beşikçioğlu, Memduh Başkan karakteri ve yönetmen Serdar Akar'ın projede olmayacağını öğrenmesi üzerine devam etmeme kararı aldığını ifade etti.

2010 yılında başlayan ve 3 sezon boyunca devam eden Behzat Ç. dizisi, gerek karakter profilleri gerekse gerçekçi dokusuyla Türk televizyon tarihinin en sevilen yapımlarından biri olmayı başarmıştı. Dizi, kısa süre önce yeni bir sezon ile BluTV'de yeniden karşımıza çıksa da izleyenler, dizinin yeni bölümlerinden "eski" tadını alamamıştı.

BluTV'nin Behzat Ç. projesi, ilk sezonun yayınlanmasının ardından rafa kaldırıldı ve dijital yayın platformu, yoluna Behzat Ç.'nin sevilen karakterlerinden Ercüment Çözer'in orijin hikayesini anlatan "Saygı" dizisi ile devam etmeye karar verdi.

Erdal Beşikçioğlu, Serdar Akar'ın çekmeyeceğini öğrenince yeni Behzat Ç. dizisinden vazgeçmiş

Yeniden çekilen Behzat Ç. dizisinin 2. sezon ile devam etmemesinin ana nedeninin Behzat Ç. karakterini canlandıran Erdal Beşikçioğlu ile yaşanan bir anlaşmazlıktan kaynaklı olduğunu geçtiğimiz yıl sizlerle paylaşmış olduğumuz bir haberde zaten aktarmıştık. Beşikçioğlu, diziyle ilgili neden bir anlaşmazlık yaşandığını ilk kez açıkladı.

Gain adlı dijital yayın platformundaki "40" isimli programa konuk olan Erdal Beşikçioğlu, kendisine yöneltilen "Behzat Ç.’yi kim bitirdi?" sorusuna oldukça açık ve net bir yanıt verdi. Kısaca özetlemek gerekirse Beşikçioğlu, BluTV'de yayınlanacak yeni yapımı, orijinal dizinin yönetmeni olan Serdar Akar’ın çekmeyeceğini öğrendiğinde projeden vazgeçmiş.

Erdal Beşikçioğlu'nun "Behzat Ç.’yi kim bitirdi?" sorusuna yanıtı şu şekilde:

"Şu andaki dönemle ilgili kaygan bir zemin vardı, nereden tutunacağını ne yazarı biliyordu, ne yapımcısı biliyordu, ne oyuncusu… 5 bölüm bir senaryo geldi bize, o kadar özlemişiz ki çekmeye başladık. Fakat olayın açılmasına güçlük çekilmeye başlandı. Ben de Serdar Abi’yle konuştum 'Bu 2. dönemle ilgili beraber oturalım, bir oluşturalım, ondan sonra bütün senaryolar bittikten sonra hikâyeye başlayalım, karakterin nereden nereye gideceğini görebilelim biz' dedim. Fakat yapımcılarla görüşmeye gittiğim zaman, diziyi Serdar Akar’ın çekmeyeceğini öğrendim. Memduh Başgan olmayacağını öğrendim, bunlar çok önemli karakterler. Böyleyse ben de olmak istemiyorum, beni de affedin dedim. Bütün hikâye bundan kaynaklıdır aslında."