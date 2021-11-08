Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Konuşmasında salgının gidişatına yönelik bilgiler veren Erdoğan, yüz yüze eğitim, sağlık personeli atamaları ve elektrik faturaları hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Salgının gidişatına yönelik konuşan ve durumun kontol atlında olduğunu ifade eden Erdoğan, son dönemde sık sık gündeme gelen 'uzaktan eğitim' konuları hakkında da konuştu. Bu tartışmaların artık son bulması gerektiğini ifade eden cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimin artık kesintisiz bir şekilde devam edeceğini açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarında bir diğer dikkat çeken konu ise atama açıklaması oldu. Açıklamada 40 bin sağlık çalışanı ataması yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Son dönemde gelen zamlarla sık sık gündem olan enerji konusunda da konuşan Erdoğan, elektrik faturalarıyla ilgili önemli bir karar açıkladı.

Elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesintileri kaldırılacak:

Erdoğan'ın açıklamasında en çok dikkat çeken karar şüphesiz elektrik faturaları ile ilgili açıklama oldu. Erdoğan, faturalarda yer alan, aktif enerji tüketim tutarı üzerinden % 0,7 oranında alınan enerji fonu kesintisinin ve aktif elektrik enerjisi bedeli üzerinden %2 oranında alınan TRT payının kaldırıldığını açıkladı.

Bu kararın hem tüketiciyi hem de enerji şriketlerini mağdur etmemek için alınan bir önlem olduğunu ifade eden Erdoğan, küresel enerji krizi karşısında adımlar atmaya devam ettiklerini söyledi.