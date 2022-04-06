Geçtiğimiz aylarda Aras Bulut İyinemli’nin Atatürk’ü canlandıracağı ortaya çıkan ve Disney Plus'ta yayınlanacak olan Atatürk dizisi hakkında yepyeni bilgiler geldi.

14 Haziran’da ülkemizde yayına başlayacak olan Disney Plus’ın abonelik ücretleri geçen hafta açıklanmıştı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Disney Plus ve HBO Max’in Türkiye pazarına büyük yatırımlar yapmaya başladığı bilgisini de sizlere aktarmıştık.

Bu yatırımların ilki olan Disney Plus tarafından hazırlanan Atatürk dizisi, uzun süredir proje aşamasındaydı. Daha önceleri film olacağı iddia edilen ancak şimdilerde 6 bölümlük bir dizi olacağı söylenen bu proje hakkında Disney yetkilileri oldukça dikkatli davranıyor. Geçtiğimiz aylarda dizideki Mustafa Kemal Atatürk rolünü canlandıracağını açıklayan Aras Bulut İyinemli, bu rolü canlandıracağı için onur duyduğunu söyleimşti.

Atatürk dizisinden yeni bilgiler geldi

Yönetmen koltuğunda 7. Koğuştaki Mucize ve Kaybedenler Kulübü gibi filmlerde de yönetmenlik yapmış olan Mehmet Ada Öztekin’in oturacağı biliniyordu. Dizide yerli oyuncuların yanı sıra yabancı oyuncuların da bulunacağı daha önceden açıklanmıştı.

Bugün gelen bilgilere göre Atatürk dizisinden Harry Potter serisi ve Little Women gibi filmlerle kendini kanıtlamış ünlü oyuncu Emma Watson'ın da kadroya dahil olduğu iddia edildi. Watson’ın tam olarak hangi rolü canlandıracağı konusunda ise şu anda bir açıklama yapılmadı.

Dizinin müzikleri de çok konuşulacak

Öte yandan ortaya atılan bir diğer iddia ise dizinin müziklerinin Oscar ödüllü müzisyen Hans Zimmer’ın kaleminden çıkacağıydı. Ünlü müzisyen bugüne dek, Interstellar, Aslan Kral, Kara Şövalye üçlemesi ve daha birçok başarılı yapımda imzası olan bir duayen olarak biliniyor.

Zimmer, besteledığı Aslan Kral film müziği ile ‘En İyi Film Müziği’ dalında Oscar ödülü almıştı. Ayrıca başarılı müzisyenin pek çok Oscar adaylığı daha bulunuyor.

Haziran ayında ülkemizde yayına girecek olan Disney Plus’ta yayınlanacak olan Atatürk dizisinin ne zaman izleyicilerle buluşacağı ise henüz bilinmiyor.