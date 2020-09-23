Bir TV programında Erşan Kuneri dizisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Cem Yılmaz, dizinin çalışmalarına 6 ay içinde başlayacağını duyurdu. Dijital bir platformda yayınlanacak olan dizi, 8 bölümden oluşacak.

Haber Global’de Candaş Tolga Işık’ın Az Önce Konuştum adlı programına konuk olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz temmuz ayında Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile resmen duyurduğu Erşan Kuneri dizisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“Bir projem var. Erşan Kuneri’nin hayatından bir kesit. Önümüzdeki 6 aylık süreçte çalışmalara başlayacağız. Dijital bir platforma yapacağım bunu.” ifadelerini kullanan Cem Yılmaz, dizinin sekiz bölümlük bir mini dizi olacağını ve yayınlanacak dijital platformun da yerli olacağını ifade etti.

“Erşan Kuneri, komik ve hızlı bir dizi olacak”

“1975’den 1978’e kadar olan hayatından bir kesiti çekeceğiz. Erotik film yapımcısı olan Erşan Kuneri’nin farklı film türlerini denemesi konu alınacak.” sözleriyle dizinin içeriği hakkında da bilgi verirken, yalnızca 8 bölüme üç yıllık bir sürenin sığdırılmasıyla ilgili olarak, “Komik ve hızlı bir dizi olacak” ifadelerini kullandı.

Candaş Tolga Işık’ın “En iyi Cem Yılmaz filmi hangisi?” sorusunu da yanıtlayan Yılmaz, “Sevmediğim filmim yok. Geçen hafta pandemiden dolayı ‘Pek Yakında’ filmine denk geldim. Çok mutlulukla izledim. Çok güzel bir film. Daha fazlası benim elimden gelmiyor. 25 senedir kapalı gişe oynuyorum.” şeklinde konuştu.

Erşan Kuneri dizisi, 2022’de seyircilerle buluşacak

Cem Yılmaz, temmuz ayındaki paylaşımında Erşan Kuneri dizisi için 2022 yılını işaret etmişti. Dizi için çalışmaların 6 içinde başlayacak olması, dizinin yayın tarihinde bir değişiklik düşünülmediğini gösteriyor. Cem Yılmaz tarafından paylaşılan eskizde dizinin karakterleri Erşan Kuneri, Tumtum İbrahim, Alev, Altın Oran, Miki Muammer, Seyyal ve Payro Cemal şeklinde gösteriliyordu.

Bununla birlikte, ilk kez G.O.R.A filminde tanıştığımız Erşan Kuneri karakterinin yanında Rasim Öztekin tarafından canlandırılan Bob Marley Faruk karakteri de yer alıyordu ancak Öztekin’in mevcut sağlık sorunları nedeniyle Erşan Kuneri dizisinde Bob Marley Faruk’u göremeyebiliriz.