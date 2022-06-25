Erzincan'da Siyanür Sızdıran Madene Verilen Ceza Belli Oldu

Dün, Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan bir altın madeninde siyanür borularının patladığı ortaya çıkmış, tonlarca siyanürün Fırat Nehri'ne aktığı öne sürülmüştü. Olaya ilişkin incelemeler devam ederken altın madenini işleten firmaya 16 milyon 441 bin TL ceza verildiği açıklandı.

Dün Erzincan’da oldukça korkutucu bir olay yaşandığına dair haberler çıkmıştı. Şehrin İliç ilçesinde bulunan Çöpler köyündeki altın madeninde siyanür borusunun patladığı belirtilimiş, tonlarca siyanürün Fırat Nehri’ne aktığı iddia edilmişti.

Bunun ardından da yetkililer, Anagold Madencilik San. ve Tic. A.Ş. tarafından işletildiği belirtilen madendeki siyanür sızıntısını doğrulamıştı. İliç Cumhuryet Başsavcılığı’nın da olaya ilişkin soruşturma başlattığı belirtilmişti. Şimdi ise olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı ve madene verilen ceza belli oldu.

Firmaya 16 milyon 441 bin TL ceza verildi

Gelen haberlere göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri bölgeye geldi ve analiz için numune topladı. Yapılan yeni açıklamalarda ise çevre kirliliğine neden olan altın madeni işletmesine, Çevre Kanunu’na istinaden 16 milyon 441 bin TL idari para cezası kesildiği ve ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

Ek olarak Bakanlık, yapılan incelemeler sonucu da açıklamalarda bulundu. Boru hattından kaynaklanan sızıntının, tesis sınırları dışına çıkarak eğimli arazide aktığı belirtildi. Ayrıca, mevsim itibariyla alt kotta bulunan dere yatağında herhangi bir su akışı bulunmadığı ve kuru dere yatağına ulaşan herhangi bir kirliliğin olmadığının tespit edildiği de aktarıldı. Söz konusu tespitin teyiti için numuneler alındığı da eklendi.