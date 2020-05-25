Eski Bir Apple ve NASA Mühendisinden Sincaplara Özel Parkur

Eski bir NASA ve Apple mühendisi olup artık YouTuber olarak yoluna devam eden Mark Rober, son videosuyla hayranlarını eğlendirdi. Sincaplar için her türlü zorluğun olduğu bir parkur oluşturan Rober, ortaya hem eğlenceli hem de sincapların zekasını gösteren bir video çıkardı.

Eski bir NASA ve Apple mühendisi olan Mark Rober, bir süredir YouTuber olarak hayatını sürdürüyor. 11.5 milyon abonesi için etkileyici videolar oluşturan Rober, zaman zaman haberlerimize konu olmayı da başarıyor. Bu kez alışagelmişin dışında bir içerikle abonelerinin karşısına çıkan mühendis, sevimli bir kemirgen olan sincapların aslında ne kadar zeki olduğunu gözler önüne serdi.

Aslına bakacak olursak Mark Rober'ın sincaplarla herhangi bir alıp veremediği yok. Rober, evinin arka bahçesine kuşlar için bir yemlik oluşturmuştu. Ancak sincaplar, kuşlar için hazırlanan bu yemliğe gelip onların yiyeceklerini çalıyorlardı(!) ve kuşlar da aç kalıyordu. Bu sorunun üstesinden gelebilmek için harekete geçen Rober, ortaya benzersiz bir video çıkardı.

Mark Rober ilk etapta, sincapların kuş yemlerine ulaşabilmeleri için bir engel yapmaya karar vermiş. Ancak sincaplar, kuş yemlerine ulaşabilmek için olağanüstü bir çaba gösterdiler ve Rober'ın engellerini aşmayı başardılar. Bu durumdan ilham alan Rober, bu kez sincapları ciddi anlamda zorlayacak bir parkur inşa etti.

Mark Rober'ın sevimli sincaplar için oluşturduğu parkur böyle görünüyor

Rober'ın sincaplar için oluşturduğu parkurda yok yok. Labirentler, halatlı bölümler ve mancınık etapları da dahil olmak üzere aklınıza gelebilecek her türlü zorluk bu parkurda bulunuyor. Ancak yolun sonunda, sincapların en çok sevdiği yiyeceklerden bir tanesi olan cevizlerle dolu bir kap bulunuyor. Üstelik bir sincap, bu parkuru tamamlamayı başarırsa cevizle dolu kabın içerisinde serbestçe yaşayabiliyor.

Sevimli sincaplar, bazı başarısız denemelere rağmen eski bir NASA ve Apple mühendisi olan Mark Rober'ın zorlu parkurunu aşmayı başardılar. Ortaya da izlerken keyif alacağınız bu video çıktı. Dilerseniz artık sizleri, Rober'ın söz konusu videosu ile baş başa bırakalım.