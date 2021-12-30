Bir süre TikTok'ta moderatörlük yapan Candie Frazier, şirkete dava açtı. Bu davanın nedeni ise "psikolojik travma". Eski TikTok çalışanının iddiasına göre günde 12 saat boyunca korkunç görüntülere maruz kalmak, ruh sağlığının bozulmasına yol açtı.

Son dönemlerin en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan TikTok, bu kez ilginç bir davanın konusu oldu. Bir süre TikTok için moderatörlük yapan bir kişi, şirkete dava açtı. Bu davanın nedeniyse "psikolojik travma" olarak gösterildi. Eski TikTok çalışanına göre izlediği videolar; anksiyete, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu gibi sağlık sorunlarına yol açtı.

Candie Frazier isimli eski TikTok içerik moderatörü, günde 12 saat çalıştığını ve bu süre zarfı boyunca hem yetişkinlikler hem de çocuklar için cinsel istismar, soykırım, hayvanlara eziyet ve yamyamlık gibi olayların bulunduğu korkunç görüntülere maruz kaldığını ifade ediyor. Frazier'ın iddiasına göre 12 saatlik vardiyada bir kez 4 saatten sonra, akabinde de her 2 iki saatten sonra 15 dakika mola vermiş olmasına rağmen ruh sağlığını koruyamadı...

TikTok'tan iddialar ile ilgili açıklama gelmedi

Candie Frazier'ın hem TikTok hem de TikTok'un çatı şirketi Bytedance'a dava açması üzerine gözler bu iki şirkete döndü. Ancak ne TikTok ne de Bytedance'ten konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Aylık 1 milyardan fazla kullanıcısı bulunan TikTok, daha önceki dönemlerde konuyla ilgili önemli bir açıklama yapmış, "Güvenlik ekibimiz, TikTok platformunu ve topluluğunu korumaya yardımcı olmak için üçüncü taraf firmalarla ortak oluyor ve moderatörlerin zihinsel ve duygusal olarak desteklenmesi için bir dizi sağlıklı yaşam hizmetini genişletmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.