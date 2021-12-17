Zaman zaman TikTok ve benzer sosyal medya uygulamalarının algoritmaları hakkında çeşitli varsayımlar ortaya atılıyor. Araştırmacılar bu varsayımlardan birine cevap aradı. TikTok zihnimizi okuyabilir mi? Buyrun konu hakkında yapılan araştırmaları inceleyelim.

Tiktok’un hangi içeriğin görüntüleneceğini belirleme algoritmaları hakkında çeşitli tartışmalar ortaya çıkıyor. Bu tartışmalardan biri de geçtiğimiz günlerde New York Times'ta yayınlanan TikTok Zihninizi Nasıl Okur? başlıklı haber ile gündeme geldi.

Haberde çeşitli gerekçelerde TikTok'un videoları öne çıkarma özelliklerinin bir zihin okuma sonucunda geliştiği öne sürülüyordu. Ancak TikTok ve diğer sosyal medya uygulamaları, kullanıcılarının zihinlerinde ne olduğundan çok uygulama içinde neler yaptığına odaklanır. TikTok'ta kullanıcılar çeşitli kısa biçimli videolar yükleyebilir ve görüntüleyebilirler. Kullanıcılar video gönderip videoları tükettikçe, onlara daha fazla benzer videolar sunulur.

"TikTok zihin okumuyor, zihniyet yaratıyor"

Bu sene Boston Üniversitesi, Binghamton Üniversitesi ve Londra Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından TikTok'un algoritmasının nasıl çalıştığı üzerine bir çalışma yapıldı. Çalışmada kısa bir videonun viral hale gelmesine sebep olan etkenleri anlamak için 400 TikTok videosu incelendi. İncelemede video sahibinin popüler olup olmadığı, video tarzı gibi bir videonun kullanıcılar tarafından beğenilmesine sebep olabilecek 10 faktör yer alıyordu.

Çalışmanın sonucunda viral olan ve viral olmayan videolar arasında en önemli özellikler belirlendi. Bir videonun viral olmasında en önemli faktör, video yaratıcısının popülerliğiydi. İkinci en büyük büyük faktörde videonun yakın çekimleri içerip içermemesi oldu. 2019 yılında Çin'deki Guilin Elektronik Teknolojisi Üniversitesi ve Norveç'teki Oslo Üniversitesi'ndeki araştırmacılar da TikTok videolarının izlenme ve beğeni sayılarını inceleyerek popüler olan videolarında kullanıcılar tarafından "beğenilen" şeyler olduğu kanıtlamıştı.

Araştırmacılar sonuç olarak TikTok veya herhangi bir sosyal medya platformunda kullanıcıların ilgisini çeken videoların gösterilip gösterilmemesinin bir zihin okuması değil, bir mühendislik örneği olduğunu vurguladı. İnsanlar sosyal medyada çok fazla zaman harcasalar da aslında sosyal medyada bulunamazlar. Kullanıcıların ilgisini çeken videoların art arda gelmesinde en önemli etken izlenme ve beğeni oranlarına göre gelişen bir yazılım sisteminin var olmasıdır. Algoritma, insan zihninden bağımsız işler.