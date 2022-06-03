Tesla CEO'su Elon Musk'ın şirketteki üst düzey yöneticilere gönderdiği yeni bir e-posta ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre bu e-postada Tesla çalışan sayısının yüzde 10 azaltılması gerektiği ifade ediliyordu. Elon Musk, ekonomiyle ilgili kötü bir hissiyatı olduğunu söylüyor...

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Tesla yöneticilerine gönderdiği bir e-posta ile gündem olmuştu. Musk, o e-postada uzaktan çalışmanın artık mümkün olmadığını, tüm çalışanların haftada en az 40 saat boyunca Tesla merkezlerinde bulunması gerektiğini söylemişti. Musk, bu karara karşı olan kişilere de kapıyı göstermişti.

Elon Musk, bugün yine aynı benzer bir konu ile gündeme geldi. Tesla'daki üst düzey yöneticilere yeni bir e-posta gönderdiği ortaya çıkan Musk, Tesla çalışan sayısının yüzde 10 azaltılması gerektiğini söyledi. "Dünya genelindeki tüm işe alımları durdurun" başlığına sahip e-posta, "Ekonomiye dair çok kötü bir hissiyatım var" gibi endişe verici söylemler içeriyordu.

Tesla sessizliğini koruyor

Elon Musk, içindeki kötü hissiyatla ilgili herhangi bir şey söylemedi. En azından şimdilik... Bununla birlikte; Tesla cephesinden de konuyla ilgili hiçbir açıklama gelmedi. Elon Musk'ın Tesla yöneticilerine gönderdiği e-postanın karşılık bulup bulmayacağı henüz bilinmiyor.

Tesla ile Tesla tarafından kurulmuş olan iştiraklerinin 100 bin civarı personel sahibi olduğu biliniyor. Bunun yüzde 10'luk bölümü ise 10 bin kişiye karşılık geliyor ki bu hiç de azımsanabilecek türden bir rakam değil. Üstelik işin bir de ABD cephesi var. Ülkede son yılların rekor enflasyon rakamları açıklanıyor. Öye yandan; JPMorgan CEO'sunun geçtiğimiz günlerde kurduğu "Bir kasırga, önümüze geliyor" cümlesini unutmamak lazım. Musk'ın yaptığı açıklamayı yorumlarsak, JPMorgan CEO'sununkiyle destekli olduğunu söyleyebiliriz.