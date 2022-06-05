Amazon, Mutlu Olmayan Tesla Çalışanlarını İşe Almak İstiyor

Elon Musk'ın geçtiğimiz günlerde evden çalışmayı desteklememesi ve en 40 saat ofiste bulunma zorunluluğu getirmesi Amazon'u harekete geçirdi. Buna göre Amazon, Elon Musk'tan mutlu olmayan Tesla çalışanlarını işe almak istiyor.

Son zamanlarda Twitter’ı satın almak için yaptığı anlaşmayla gündemde bulunan dünyanın en zengin insanı Elon Musk, geçtiğimiz günlerde otomobil şirketi Tesla’nın çalışanlarına uyarılarda bulunmuştu. Bizim de sizlere aktardığımız bu gelişmelerde Musk’ın evden çalışmayı desteklemediği, çalışanların en az 40 saat ofiste olmasını istediği belirtilmişti.

Bunun yanı sıra Musk, birkaç gün önce bir başka açıklama daha yapmıştı. Ekonomiye dair kötü hislerinin bulunduğunu belirten ünlü milyarderin 10 bin Tesla çalışanının kovulmasını istediği aktarılmıştı. Musk’ın bu açıklamaları hakkındaki tartışmalar sürerken şimdi de konu hakkında bir açıklama dünyanın en değerli şirketlerinden biri olan Amazon’dan geldi.

Amazon, Musk’tan mutlu olmayan çalışanları işe almak istiyor

Gelen haberlere göre Tesla’nın evden çalışma konusundaki yeni politikaları, dev şirket Amazon’un Musk’tan mutlu olmayan çalışanlar için harekete geçmesine neden oldu. Buna göre Amazon’un Web Hizmetleri (AWS) bölümünde buluna işe alım lideri Zafar Choudry, durumdan mutlu olmayan Tesla çalışanlarını şirkete davet etti ve şu ifadeleri kullandı:

“Mars’ın imparatoru sizi istemiyorsa, AWS’ye gelmenizden mutluluk duyarım. Elon Musk gibiler tarafından yönetilmek istemiyorsanız AWS’ye katılın!”

ABD merkezli Amazon, geçtiğimiz yıl şirket çalışanlarının süresiz olarak evden çalışmasına olanak tanıyan bir program başlatmıştı. Bu da şirketin Tesla’nın aksine uzaktan çalışmaya olumlu baktığını gözler önüne serdi. Ek olarak Musk’ın satın almayı planladığı Twitter’ın çalışanlarının önemli bir kısmının uzaktan çalıştığını belirtmek gerek. Bu nedenle ünlü milyarderin başa geçmesi durumunda bu konuda neler yaşanacağı merakla bekleniyor.