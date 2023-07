Modern Warfare 2, Black Ops 2 gibi bir dönemin büyük ses getiren oyunlarında bir süredir çevrimiçi mücadeleler yapamıyorduk. Microsoft - Activision Blizzard birleşmesinin bir artısı olarak bu oyunlara Xbox sunucularından yeniden erişim sağlanmaya başladı.

Call of Duty'nin özellikle geçmiş oyunlarının hayatımızdaki yeri her zaman biraz ayrıdır. Activision tarafından geliştirilen bu oyun serisi, oyun dünyasının en özel serileri arasında yer alır ve aradan yıllar geçmesine rağmen hala hatıralarda bulunan oyunlardandır. Elbette bu oyunlar eskidiği ve sürekli yerine yenileri geldiği için uzunca bir süredir eski CoD oyunlarını çevrimiçi oynayamıyorduk.

Ancak Xbox oyuncuları için bu değişmiş görünüyor. Call of Duty: Modern Warfare 2(2009), Call of Duty Black Ops 2 gibi pek çok klasik, Xbox konsollarında çevrimiçi olarak oynanabilir hale geldi. Oyuncuların severek oynadığı "matchmaking" özelliği şu an Xbox oyuncuları tarafından oynanabilir durumda. Bu konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmedi, ancak Xbox'ın sahibi Microsoft'un Activision'ı satın alma çabasında FTC ile olan dava süreciyle ilgili olduğu düşünülüyor.

Microsoft, Activision Blizzard satın alımında FTC'ye karşı olan davayı kazanmıştı.

69 milyar dolarlık bu satın alım, tarihin en büyük satın alımlarından biri olacak. Her ne kadar FTC, davayı kaybetmesinin ardından temyize gideceğini açıklasa da Microsoft'un rahat bir nefes aldığı ve satış işlemini gerçekleştireceği düşünülüyor.

Call of Duty oyunlarının Xbox sunucularında yeniden çevrimiçi oyun oynamaya açılmasının arkasında bu sürecin olduğu düşünülüyor. Bu satın almayla ilgili yeni bilgiler geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Ayrıca bu yeni özelliklerin ardından yakın zamanda efsane CoD oyunlarını Game Pass kataloğunda görebiliriz.