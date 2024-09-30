Dijital güvenliğiniz için, kullanmadığınız eski sosyal medya veya mail hesaplarınızı silmenizde fayda var. İşte silmediğiniz takdirde olabilecekler…

Saçma sapan isimlerle açtığınız, o “cringe” eski hesaplarınızı hatırlıyor musunuz? “yaqisiqli_playboy@...” ile başlayan mail adresleri mesela…

Eğer bu hesaplarınız hâlâ duruyorsa güvenlik riski ortaya çıkabilir. Nasıl olduğunu gelin birlikte görelim.

Aynı şifrenin kullanılması, zincirleme etki yaratabiliyor.

Çoğumuz, farklı hesaplar için aynı şifreyi kullanıyoruz ki bu çok normal. Her hesap için farklı şifreyi nasıl aklımızda tutalım, değil mi? Ancak bu durum, bir hesabın şifresi ele geçirildiğinde diğer hesapların da riske atılmasına sebep oluyor.

Mesela unuttuğunuz bir sosyal medya hesabınıza siz fark etmeden biri eriştiğinde, diğer hesaplarınıza da aynı yöntemle ulaşabiliyor. Hatta şifrelerin ele geçirilmesi, siber suçluların veri ihlalleri için en yaygın yöntemlerden biri.

Unutulmuş ya da seneler önce açılıp bir daha girilmemiş hesaplar bu noktada, saldırıya açık bir alan oluyor aslında.

Üstelik bu hesapların genellikle çok faktörlü kimlik doğrulaması da yapılmamış oluyor.

Hesaplarınızı aktif olarak kullanmıyor olmanız, onların güvende olduğu anlamına gelmiyor. Aksine unutulan hesaplar daha savunmasız oluyor çünkü güçlü şifre güncellemeleri ve çok faktörlü kimlik doğrulamaları yapılmamış oluyor.

Hesabınıza siber saldırı gerçekleştirilirse kimlik bilgilerinize de ulaşabiliyorlar. Gelsin dolandırıcılık faaliyetleri…

İşte tüm bu nedenlerden dolayı, aktif olarak kullanmadığınız veya artık ihtiyaç duymadığınız çevrim içi hesaplarınızı silmek iyi bir fikir olabilir. Hesaplarınızı silmeden önce, önemli verilerinizi yedeklediğinizden emin olmayı unutmayın!

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