1.3 milyon dolar değerinde Apple ürünü çalıp sattığı iddialarıyla işine son verilen eski UPS çalışanı, suçunu kabul etti. Elde ettiği geliri nereye harcadığını da açıkladı.

Kanada'da çalıştığı bir UPS deposundan Temmuz 2023 - Ocak 2024 arasında 866 adet Apple ürünü çalıp satarak 1.3 milyon dolarlık bir hırsızlığa imza atan Orville Martirez Beltrano isimli çalışanın işine Ocak ayında son verilmiş.

Aracında ve evinde yapılan aramalarda aracındaki bir çantada paketlenmiş 9.000 dolar nakit para, bir Mac dizüstü bilgisayar ve 9.100 dolardan fazla değere sahip mücevherler buldu. Mücevherlerin de çalıntı olduğu tespit edildi. Beltrano, aracında ele geçirilen paraları Apple ürünlerini satarak elde ettiğini itiraf etti.

Parayla kendine ev ve araba almış;

5.000 doların üzerinde hırsızlık, 5.000 doların altında hırsızlık, 5.000 doların üzerinde suçla elde edilen mülke sahip olma ve suç gelirlerini bulundurma suçlarından yargılanan Beltrano'nun hırsızlık sonucu elde ettiği para ile kendine 630 bin dolarlık bir ev ve 60 bin dolarlık bir Audi araç aldığı tespit edilmiş.

Mahkeme belgeleri, Beltrano'nun Eylül ve Ocak ayları arasında banka hesaplarına toplam 232.000 dolardan fazla nakit para yatırdığını gösteriyor. Ev, araba ve banka hesaplarına el konulması için ise yargıç onayı bekleniyor.