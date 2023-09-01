Sponsorluğunu üstlendiğimiz Espor takımı Pcific, önce Lidoma Valorant Reborn ve ardından Balıkesir Dijital Gençlik Merkezi’nde 2 şampiyonluk almayı başardı.

2018 yılında kurulan Espor takımı Pcific, başarılarına devam ediyor. Kadrosu tamamen Türk oyunculardan oluşan ve bizim de Webtekno olarak medya sponsorluğunu üstlendiğimiz takım, önce Lidoma Valorant Reborn ve ardından Balıkesir Dijital Gençlik Merkezi’nde aldığı zaferlerle bir ayda 2 şampiyonluk elde etti.

Valorant TR Birlik Ligi bileti için mücadele ederken üçüncü parti turnuvalara da katılan ekip, Balıkesir Dijital Gençlik Merkezi’nin 100 bin TL’lik ödül havuzu ile offline olarak düzenlediği turnuvada da harita bile vermeden şampiyon olarak formunu yakaladı.

Pcific, Valorant TR Birlik Ligi Bileti için favori konumda!

Valorant TR Birlik Ligi bileti için favori konumda Pcific Icarus, ay başında Lidoma’nın 50 bin TL ödül havuzuyla online olarak düzenlediği Valorant Reborn turnuvasında lig yolunda en büyük rakibini net skorlarla yenerek şampiyon olmuştu.

Takım, Balıkesir Gençlik Merkezi’nde Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Yahya Akduman’ın katılımıyla gerçekleştirilen törende de 60 bin TL’lik ödülün sahibi oldu ve kupayı kaldırdı. Ekip, yükselişini ESA Kapalı Elemelerinde sürdürmeye çalışacak. Biz de onları takip etmeye ve desteklemeye devam edeceğiz.