Ethereum, 24 saat içerisinde ATH, yani tüm zamanların en yüksek seviyesini iki kez güncelledi. Dün 3.000 dolar psikolojik sınırını aşan Ethereum, bugün de 3.470 seviyelerine ulaşarak yükseliş rallisini devam ettiriyor. Böylelikle Ethereum, geçen yıl aynı dönemlerden beri yüzde 1700 değerlenmiş oldu.

Dün sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, dünyanın en çok kullanılan para birimi Ethereum'un 3.000 doları aşarak psikolojik sınırın üzerine çıktığından ve bunun Ethereum tarihinin en yüksek değeri (ATH) olduğundan bahsetmiştik. Kripto para biriminin bu seviyelerde düzeltmeye gidebileceği düşünülüyordu ancak böylesi bir şey olmadı. Yükselişini sürdüren Ethereum, 3.477 dolar seviyesinde işlem görerek ATH seviyesini bir gün içerisinde güncellemiş oldu.

CoinMarketCap isimli platformda yer alan verilere baktığımızda, Ethereum'un saat 14:52'deki fiyatının 3.470 dolar seviyelerinde işlem görmeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu yükleliş, Ethereum'un bu yılın başından beri yüzde 350 civarında değerlendiği anlamına geliyor. Bu zaman periyodunu yıllık baza çıkardığımızda ise Ethereum'daki değerlenmenin yüzde 1700 civarında olduğunu söyleyebiliriz. Elbette kripto para piyasalarında boğa sezonu yaşanması ve Bitcoin'de de ATH seviyelerinin yenilenmesi, Ethereum'u doğrudan etkilemiş oldu.

Ethereum'un en güncel fiyat grafiği şöyle

Açık konuşmak gerekirse Ethereum'un kıymeti, yeni yeni anlaşılmaya başlamış durumda. Zira bu altcoin, kendi blockchain ağına sahip ve bu da Ethereum'un sayısız proje için kullanılabileceği anlamına geliyor. Zaten piyasaya sürülen altcoinlerin çok büyük bir bölümünün Ethereum ağına bağlı olmasının nedeni de tam olarak bu.

Kripto para piyasalarındaki toplam market hacmi, 2,3 trilyon dolara ulaşmak üzere. Bu hacmin en büyük bölümünü 1 trilyon dolar aşan hacimle Bitcoin karşılarken, geriye kalan hacim kısmının en büyük bölümünü Ethereum karşılıyor. Yine CoinMarketCap'te yer alan verilere baktığımızda, Ethereum'un market hacminin 402 milyar dolara merdiven dayadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu dudak uçuklatan tutarlar, giderek dijitalleşen dünyada yepyeni bir düzen kurulduğunu ve bu düzenin içerisindeki takas aracının geleneksel paralar değil, Ethereum ve Bitcoin gibi kripto paralar olduğunun açık bir göstergesi.

Not: Bu içerik, yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez.