Etna Yanardağı Bir Ay İçerisinde İkinci Kez Patladı

Geçtiğimiz hafta patlayan Etna Yanardağı'nda ikinci bir volkanik patlama meydana geldi. Patlamada oluşan küllerin 11 bin metreye ulaştığı ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde İtalya’nın Sicilya Adası’nda bulunan ve 3 bin 300 metre yüksekliğiyle Avrupa’nın en yüksek yanardağı olan Etna Yanardağı patlamış; oluşan kül ve dumanın 8 kilometreye kadar ulaştığı volkanik patlamada bir de çok nadir bir doğa olayı olan ‘volkanik yıldırım’ gözlemlenmişti.

Herhangi bir can ya da mal kaybının yaşanmadığı patlamanın ardından Etna Yanardağı’nda bu yılın ikinci volkanik faaliyeti meydana geldi. Etna Yanardağı, son patlamanın üzerinden geçen kısa bir sürenin ardından tekrar harekete geçti.

Yanardağdan püsküren küller 11 bin metreye ulaştı

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) tarafından yapılan açıklamada paylaşılan verilerde Etna Yanardağı’nın püskürttüğü küllerin yaklaşık olarak 11 bin metre yüksekliğe kadar ulaştığı ve yanardağın güneydoğu kraterinden de lav akışı olduğu ifade edildi. Buna ek olarak bölgede çok sayıda volkanik depremin meydana geldiği geldiği bildirildi.

Patlama sonucunda oluşan kül bulutu nedeniyle yanardağın çevresindeki hava sahası kapatılırken, Katanya Fontanarossa Havaalanı’na havadan ulaşıma da tedbir amaçlı olarak ara verildi.

Öte yandan patlama sebebiyle yanardağdan yoğun bir şekilde gelen kül püskürtmesi yüzünden yakın çevrede bulunan yerleşim yerlerindeki evlerin üzerine de kül yağdığı ifade edildi.

Henüz 2022 yılının ikinci ayındayken ikinci volkanik haraketliliğini yaşayan Etna Yanardağı’nda, 2021 yılı boyunca 50’yi aşkın volkanik faaliyet meydana gelmişti.

İşte patlama sonrası Etna Yanardağı'nda oluşan kül ve duman