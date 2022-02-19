Tonga Patlamasının Yayıldığı Alanın Büyüklüğü Açıklandı

Araştırmacılar, bir fırtınayı incelerken kullandıkları yöntemlerin benzerlerini kullanarak Hunga Tonga'daki yanardağ patlamasıyla ilgili korkunç bilgiler ortaya çıkarttı. Patlamanın oluşturduğu kül bulutunun, sadece birkaç keşif aracının ulaşabildiği mezosfere kadar yükseldiği ve Georgia eyaletinden büyük bir alana yayıldığı tespit edildi.

Geçtiğimiz günlerde Tonga’daki Hunga Tonga yanardağının patlaması sonucu yaşanan petrol sızıntısından dolayı birçok canlının yaşamını yitirdiğinden bahsetmiştik. Yaşanan patlamanın ardından, Peru’da 90 günlük acil durum ilan edilmiş ve petrol sızıntısının halkın sağlığını da olumsuz etkileyebileceği söylenmişti.

Hunga Tonga yanardağının patlamasının Hiroşima kentine atılan nükleer bombadan 600 kat daha güçlü olduğu ve yaklaşık 10 megatonluk TNT patlayıcı ile eşdeğer olduğu açıklandı. NASA, 15 Ocak’ta yaşanan bu patlamayla ilgili modern uydu görüntülerini paylaştı. Bilim insanları, patlamanın şimdiye kadar kaydedilen en büyük kül bulutuna sebep olduğunu söylüyor.

Kül bulutunun yüksekliği sadece birkaç keşif aracının ulaşabildiği mezosfere kadar yayıldı

NASA tarafından paylaşılan bu görüntülerde, patlamanın ardından kül bulutunun nasıl yayıldığını görebilirsiniz.

NASA bilim insanları, Hunga Tonga-Hunga Ha'pai sualtı yanardağının patlamasıyla oluşan kül bulutunun yaklaşık 58 kilometre yükseldiğini ve bunun şimdiye kadar kaydedilen herhangi bir fırtınadan iki buçuk kat daha yüksek olduğunu açıkladı. Tonga patlamasından önce şimdiye kadar gözlemlenen en büyük kül bulutu 1991’de gerçekleşen Pinatubo Dağı patlamasının, Filipinler semalarında atmosfere 35 kilotmetreye kadar uzanan kül fırlatması olmuştu. Tonga patlamasının sebep olduğu kül bulutu ise bu patlamanın ardında bıraktığı kül bulutundan bir buçuk kadar daha büyük.

Tonga patlamasından çıkan kül bulutu 157 bin kilometrekarelik bir alanı kapsayacak şekilde yayılıyor, bu da ABD’nin Georgia eyaletinden daha büyük bir alanı kapladığı anlamına geliyor. Yolcu uçaklarının 9-12 kilometre arasında stratosfer tabakasında uçuş yapabiliyorken, kül bulutuysa sadece birkaç sondaj roketinin ve yüksek irtifa balonunun erişebildiği mezosfere kadar yükseldi.

Patlama, 100 binden fazla kişiyi etkilerken çok sayıda deniz canlısı ise yaşamını bitirdi. Patlamanın sebep olduğu tsunamiyle ilgili kurtarma çalışmaları devam ediyor. Birleşmiş Milletler yetkilileri Tonga’nın yeniden inşası için 90 milyar dolara ihtiyaç duyduklarını ancak daha fazlasının gerekebileceğini söylüyor.