Euro Truck Simulator 2 (ETS 2) Hileleri - 2020

Yıllardır gece gündüz demeden direksiyon salladığımız Euro Truck Simulator maceramıza biraz da eğlence ekleyelim. Oyunda kullanabileceğiniz ETS 2 hileleri ile hayalinizdeki tırları sürebilir veya bir taşımacılık zinciri kurabilirsiniz.

Yıllardır uzun yol şoförü yetiştirmeye devam eden Euro Truck Simulator 2, kimi zaman bir oyun olmaktan çıkıyor ve gerçek hayatla bütünleşiyor. Şehirler arası, ülkeler arası ve hatta kıtalar arası yolculuklar yapmamıza olanak sağlıyor. ETS 2 macerasını biraz eğlence ve muziplikle birleştirmek isteyenler de ETS 2 hileleri ile eğlenmeye devam ediyorlar. Şirketlerini daha hızlı büyütüyorlar.

Bazı oyuncular sabırsız oluyor. Oyuna başlar başlamaz yüksek model tırlara veya şirketlere sahip olmak istiyorlar. Bu noktada yapabilecekleri tek şey ise ETS 2 hilesi kullanmak. Çevrim içi de olsa diğer oyuncuları etkilemediği için aslında bu hilelere başvurmak çok da önemli olmuyor. Her seferinde sıfırdan bir şirketi büyütmek yerine, direkt olarak büyük şirketler kurabilir veya paranız yetmezse ETS 2 para hilesi yapabilirsiniz.

ETS 2 hilesi nasıl yapılır?

Adım #1: Belgelerim, Euro Truck Simulator 2 yolunu izleyin ve config dosyasını açın.

Adım #2: CTRL + F ile aramayı açın ve uset g_console komutunu arayın.

Adım #3: Komutun karşısındaki değeri 1 olarak değiştirin.

Adım #4: Dosyayı kaydedin.

Adım #5: Oyunu çalıştırın.

Adım #6: Oyunu çalıştırdıktan sonra ESC tuşunun hemen altındaki tuşa basıyoruz.

Adım #7: Hile kodlarını yazın ve oyuna başlayın.

Oyunda hileleri kullanabilmek için öncelikle oyun konsolunu aktif hale getirmeniz gerekiyor. Steam’den oyunu oynayan oyuncular, Belgelerim içerisinde yer alan oyunun dosyasına girmesine gerekiyor. Oyun dosyaları içerisinde yer alan config dosyasına sağ tıklayın ve Not Defteri olarak çalışıtırın. Daha sonra yukarıdaki gibi CTRL + F ile aramayı açın ve komutu aratın. Değerini de 1 olarak değiştirin.

Dosyada gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra kaydediyoruz. Sonraki aşamada oyunu çalıştırıyoruz ve ESC tuşunun hemen altında yer alan klavye tuşu ile konsolu açıyoruz. Bu noktada birazdan vereceğimiz ETS 2 hile kodları ile oyunda istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. Bu kodlar arasında hile görevini üstlenmeyen ve sadece bilgi aktaran komutlar da var.

ETS 2 hileleri:

Şirketinize rastgele sürücü ekler: cheat driver

Dünya hariştasını açar: edit

Şirket verilerini gösterir: cheat company

Şirket ratinglerini değiştirir: cheat rating (0-23)

Bilgisayar bilgilerini gösterir: sys_info

Ana menüye döner: exit

Oyundan çıkmanızı sağlar: quit

Polisleri kaldırır: g_police 0

Polisleri getirir: g_police 1

Trafiği yok eder: g_traffic 0

Trafiği getirir: g_traffic 1

Zamanı değiştirir: g_get_time XX

FPS'i gösterir: g_fps

Kamerada serbest dolaşımı aktif eder: g_flyspeed

Oyunu hızlı kaydeder: save

VSync kapatır/açar: r_vsync

Oyun hızını değiştirir: warp XX

ETS 2 hileleri programsız bir şekilde konsol yardımıyla yapılabiliyor. Bu kodlar oyunda avantaj sağlamanın dışında, oyun içi bilgileri almak için de kullanabilirsiniz. Oyunda istediğiniz parayı veya tecrübe puanını kazanmak için Cheat Engine ile yapabilirsiniz. Programlı ve biraz daha zor bir yöntem olsa da, oyunda istediğiniz miktarda para ve tecrübe kazanabilirsiniz.

ETS 2 hileleri Cheat Engine ile nasıl yapılır?

Adım #1: Cheat Engine dosyasını indirin ve kurun.

Adım #2: Dosyayı çalıştırın ve sol üstten arama butonuna tıklayın.

Adım #3: Açık programlar içinden Euro Truck Simulator 2’yi seçin.

Adım #4: First Scan bölümüne oyundaki paranızı yazın ve aratın.

Adım #5: Çıkan sonuçları aşağıdaki bölüme sürükleyin.

Adım #6: Sonuçların tümünü seçin ve sağ tıklayıp Value’yi seçin.

Adım #7: Değeri istediğiniz kadar para yazın ve kaydedin.

Adım #8: Oyunda herhangi bir menüye girin ve geri dönün.

Bu işlemi Euro Truck Simulator 2 açıkken yapmanız gerekiyor. Burada yapacağınız değişiklikler oyunda bozulmalara nadir de olsa yol açabilir. Bu durumda tek yapmanız gereken yaptığınız değişikliği geri almak veya oyunu kapatıp açmak. İşlemleri tamamladıktan sonra artık istediğiniz kadar paranız olacak. Dilediğiniz şehirde garah satın alabilir veya hayalinizdeki tırı sürebilirsiniz.

Bu yöntemi kullanarak oyun içi tecrübe puanınızı da değiştirebilirsiniz. Bu sefer yapmanız gereken yine aynı adımları takip etmek ama sadece arama bölümüne paranız yerine oyundaki mevcut puanınızı yazmak. Arama yaptıktan sonra yine sonuçları aşağıya çekin ve yüksek bir sayı yazarak kaydedin. Oyunda herhangi bir menüye girdikten sonra tecrübe puanının yükseldiğini görebilirsiniz.

Garanti bir sonuç almak istiyorsanız izleyebileceğiniz daha uzun bir adım var. Bu da mevcut paranız veya tecrübeniz ile arama yaptıktan sonra kısa bir sefere çıkın. Buradan kazandığınız para ve tecrübe ile mevcut değerler değişecektir. Bu sefer Next Scan seçeneğine tıklayın ve yeni değerleri arayın. Bu sonuçları aşağıya çekin ve istediğiniz değer ile değiştirin.

ETS 2 hileleri programsız ve programlı bir şekilde yapılabiliyor. Para ve tecrübe hilesi istiyorsanız mutlaka program kullanmanız gerekiyor. Bunun dışında oyunda artık Ayarlar bölümünden de yapabileceğiniz bazı değişiklikleri ETS 2 hile kodları ile de yapabilirsiniz. Zamanı değiştirmek için mutlaka konsolu kullanmanız gerekiyor. ETS 2 hile nasıl yapılır diye soranlar için tüm hile kodları bu şekilde çalışıyor.