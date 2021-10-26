Hepimizin bildiği gibi ev fiyatları aldı başını gidiyor. Üstelik söz konusu artışlar gerçekten şoke eden bir düzeyde. Merkez Bankası tarafından Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan konut fiyat endeksi raporunu gelin biraz daha yakından inceleyelim ve ev fiyatlarındaki artışın istatistiklerini görelim.

Üniversitelerin açılmasıyla birlikte ülkemizde büyük bir hareketlilik başladı ve herkes başka bir şehrin yolunu tuttu. Üniversite öğrencilerinin temel barınma ihtiyacını karşılayacak yurt sayıları yetersiz olduğu için ev tutmak isteyen öğrenciler dudak uçuklatan rakamlarla karşılaştılar. Bu durum yalnızca öğrenciler için değil, temel yaşam hakkı olan barınmayı sağlamaya çalışarak ev arayan herkes için geçerli.

Ev fiyatlarında yaşanan bu değişimin pek çok farklı nedeni var ancak bu durum farklı bir yazının konusu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Veri Yönetimi ve İstatistik Genel Müdürlüğü Anketler ve Endeksler Müdürlüğü tarafından Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan Konut Fiyat Endeksi Raporu’nu biraz yakından inceleyelim ve nedendir bilinmez, konut fiyatlarındaki inanılmaz artışı görelim.

Ülke genelinde ve üç büyük ilimizdeki konut fiyat endeksleri:

2017=100 seviyesi baz alınarak hazırlanan raporda görüyoruz ki Türkiye genelinde konut fiyat endeksi 192,6 (%33,4), yeni konutlar fiyat endeksi 208,3 (%40,2), yeni olmayan konutlar fiyat endeksi 189,7 (%32,0) ve metrekare başına birim fiyatı 4851 TL.

İstanbul’da konut fiyat endeksi 163,5 (%30,7), yeni konutlar fiyat endeksi 176,2 (%34,7), yeni olmayan konutlar fiyat endeksi 162,8 (%30,1) ve metrekare başına birim fiyatı 7265 TL.

Ankara’da konut fiyat endeksi 180,1 (%28,5), yeni konutlar fiyat endeksi 218,4 (%40,5), yeni olmayan konutlar fiyat endeksi 176,0 (%27,1) ve metrekare başına birim fiyatı 3508 TL.

İzmir’de konut fiyat endeksi 204,0 (%33,6), yeni konutlar fiyat endeksi 218,8 (%41,2), yeni olmayan konutlar fiyat endeksi 202,0 (%31,9) ve metrekare başına birim fiyatı 5973 TL.

Konut fiyat endeksindeki artış şaşırtıcı:

Ağustos 2021 tarihli Konut Fiyat Endeksi Raporu 2017=100 seviyesi baz alınarak kalite etkisinden arındırılmış fiyatları gözler önüne seriyor. Rapordaki veriler, bir önceki aya göre konut fiyat endeksinin yüzde 3.9 oranında arttığını ve 192.6 seviyesine geldiğini gösteriyor.

Konut Fiyat Endeksi Raporu’nu yıllık bazda incelediğimiz zaman karşımıza çıkan artış miktarı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33.4 olarak görülüyor. Yine aynı dönem yaşanan reel artış ise yüzde 11.9 olarak karşımıza çıkıyor.

İstanbul’da bir önceki aya göre konut fiyat endeksinde yaşanan artış yüzde 4.3, Ankara’da yüzde 3.3, İzmir’de ise yüzde 3.8. İstanbul’da bir önceki yılın aynı dönemine göre konut fiyat endeksinde yaşanan artış yüzde 30.7, Ankara’da yüzde 28.5, İzmir’de ise yüzde 33.6 olarak görülüyor.

Konut fiyat endeksinin en az ve en çok değiştiği illerimiz:

Ağustos 2021 tarihli Konut Fiyat Endeksi Raporu’nun sunduğu genel sonuca göre konut fiyat endeksi geçen aya göre yüzde 3.9, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33.4 ve reel olarak yüzde 11.9 artmış durumda.

Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli yüzde 23; Van, Hakkari, Bitlis, Muş yüzde 23.7; Zonguldak, Bartın, Karabük yüzde 24.7 ile konut fiyat endeksinin en az değişim gösterdiği illerimizin başında geliyor.

Antalya, Burdur, Isparta yüzde 41.9; Diyarbakır, Şanlıurfa yüzde 44.3; Aydın, Denizli, Muğla yüzde 53.7 ile konut fiyat endeksinin en çok değişim gösterdiği illerimizin başında geliyor.

Evler neden bu kadar pahalı?

Emlak ve ekonomi uzmanlarının konu hakkında yaptıkları açıklamaları incelediğimiz zaman evler neden bu kadar pahalı sorusunun ilk yanıtı olarak döviz artışını görüyoruz. Döviz artışı direkt olarak enflasyonu etkilediği için ev fiyatları da eş zamanlı olarak artış gösteriyor.

Evlerin kalitesi arttığı için fiyatlarının yükseldiğini söyleyenler ve ev sahiplerinin ihtiyacı olan insanları bir şekilde dolandırmaya çalıştığını iddia edenler de var. Ancak genel olarak söyleyebiliriz ki Türk Liramızın uluslararası alandaki değeri azaldıkça ve sokaktaki enflasyon arttıkça ev fiyatları da yükseliyor. Maalesef yükselmeye devam edecek gibi görünüyor.

Ağustos 2021 tarihli Konut Fiyat Endeksi Raporu’nu inceledik, fiyat artışlarını gördük ve evler neden bu kadar pahalı sorusunu yanıtlamaya çalıştık. Ev fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.