Sinema dünyasının parlayan yıldızlarından Eva Mendes'in en yüksek IMDb puanına sahip, izleyici ve eleştirmenler tarafından en çok beğenilen filmlerini sizler için derledik.

1974 Florida doğumlu olan Küba asıllı Eva Mendes, 1990’lı yılların sonunda mankenlik yapmaya başladı.1998 yılında 'Mısır Tarlasındaki Çocuklar’' filmiyle oyunculuk kariyerine adım atmış oldu.

Mendes, 2000’li yıllarda rol aldığı Aşk Doktoru, Hayalet Sürücü gibi filmlerde gösterdiği başarı ile Hollywood’un en önemli yıldızlarından biri haline geldi. Biz de hem güzelliği hem de oyunculuğuyla dikkat çeken Eva Mendes’in IMDb listelerinde yüksek puan alan en iyi filmlerini sizin için derledik.

IMDb puanlarına göre en iyi Eva Mendes filmleri:

Holy Motors

The Place Beyond the Pines

We Own the Night

Lost River

The Spirit

The Women

Out of Time

Paris'in göbeğinde bir kimlik karmaşası: Holy Motors

Yıl: 2012

Tür: Fantastik, Dram

Yönetmen: Leos Carax

Oyuncular: Denis Lavant, Édith Scob, Eva Mendes

IMDb: 7.3

Holy Motors, bir gün içinde dokuz farklı karaktere bürünen gizemli bir adamın hikayesini anlatıyor bize. Film, bu gizemi izleyiciye cevaplamaktan kaçınarak tüm örgüyü izleyicinin kendi yorumuna bırakıyor. Cesar, oldukça tuhaf bir adam olarak karşımıza çıkıyor. Güne bir iş adamıymış gibi toplantıya girerek başlarken, peşine bir cinayet işleyerek kafamızı kurcalıyor. Ardından, bir dilenci gibi sokakta dilenmeye başlayan Cesar’ın bu sıra dışı değişimleri, izleyicinin gerçeklik algısını altüst ediyor ve aklımızda onlarca soru işareti ile bizleri baş başa bırakıyor.

Çocuğu için her şeyi göze alan bir babanın hikayesi: The Place Beyond the Pines

Yıl: 2012

Tür: Suç, Dram

Yönetmen: Derek Cianfrance

Oyuncular: Ryan Gosling, Bradley Cooper, Eva Mendes

IMDb: 7.1

Film, iki zıt karakter, Luke ve Avery'nin hayatlarının kesiştiği merkezi bir hikayeye odaklanıyor. Luke, oğlu Jason ile tanışmak için New York'a dönen bir motosikletçi olarak karşımıza çıkıyor. Diğer yandan Avery, Luke'un peşinde bir dedektif rolünü üstleniyor. New York'ta yaşayan Romina ise Luke'un biyolojik oğlu Jason'u büyütüyor. Luke, Romina ve Jason'a bakabilmek için bir banka soygunu yapmaya karar verecek fakat bu herkesin hayatını etkileyecektir. En çok da Jason'ın...

Bir gece, iki kardeş: We Own the Night

Yıl: 2007

Tür: Drama, Aksiyon

Yönetmen: James Gray

Oyuncular: Joaquin Phoenix, Mark Wahlberg, Eva Mendes

IMDb Puanı: 6.9

Film, 1980'lerin New York'unda suçla mücadele eden iki kardeşin hikayesini anlatır. Bobby Green ve Joseph Grusinsky adlı iki kardeş, farklı yaşamlara ve dünya görüşlerine sahiptir. Bobby, popüler bir gece kulübünün sahibi ve suç dünyasıyla iç içe bir yaşam süren illegal bir karakter, Joseph ise polis teşkilatında dedektif olarak çalışmakta olan ve suçla mücadele eden bir karakterdir. Ancak, suç dünyasında Joseph'ın liderliğinde büyük bir operasyon başlar. Bu operasyon sırasında Bobby, kardeşi Joseph ve polis teşkilatı ile işbirliği yapmak zorunda kalır. İki kardeş arasındaki bu zorunlu işbirliği, geçmişteki anlaşmazlıkları ve aile bağlarıyla yüzleşmelerine sebep olacaktır.

Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında: Out of Time

Yıl: 2003

Tür: Suç, Drama, Gizem

Yönetmen: Carl Franklin

Oyuncular: Denzel Washington, Eva Mendes, Sanaa Lathan

IMDb Puanı: 6.5

Out of Time, Eva Mendes'in şaşırtmayan türdeki suç ve gizem filmi hızlı tempolu bir hikayeye sahip. Matt adındaki şerif, küçük bir sahil kasabasında yaşamaktadır. Bir cinayeti çözmekle görevlendirilir ancak olaylar hiç beklenmediği şekilde evrilir. Matt, suçları çözerken kendi geçmişi ve sadakatiyle yüzleşmek zorunda kalır. Matt'in zamanla yarıştığı, yanlış anlamalar ve sırların çözülmesi gereken bir yığın olay yaşar. Film, gerçekleri açığa çıkarmak için verilen bir mücadeleyi damarlarınıza hissedeceğiniz bir gerginlikle karşımıza çıkıyor.

Efsane serinin ikinci filmi: 2 Fast 2 Furious

Yıl: 2003

Tür: Gerilim, Suç, Aksiyon

Yönetmen: John Singleton

Oyuncular: Paul Walker, Tyrese Gibson, Eva Mendes

IMDb Puanı: 5.9

2 Fast 2 Furious, Eva Mendes'in rol aldığı en dikkat çeken filmlerden biri. 2003 yapımı olan film, sakin bir emeklilik hayatı yaşaneski bir polis olan Brian O'Connor'un sokak yarışlarına ve yeraltı dünyasına girmesini ele alıyor. Eski bir dostu olan Roman Pearce ile ekip kuran Brian, kara para taşıma işine girer ve örgütün içine sızmış olan polis monica Fuentes ile gizli bir işbirliği yaparak Carter Verone'u yakalamaya çalışır. Filmin yönetmenliğini ise oldukça yüksek tempolu yapımlara imza atan John Singleton yapıyor.

Unutulmuş bir şehir: Lost River

Yıl: 2014

Tür: Neo-noir, Fantastik, Drama

Yönetmen: Ryan Gosling

Oyuncular: Saoirse Ronan, Matt Smith, Eva Mendes

IMDb: 5.7

Lost River, yıkılmış bir şehirde yaşayan ailelerin hikayesini anlatan fantastik bir film. Billy ve oğlu Bones, şehrin terk edilmiş sokaklarında ekonomik sıkıntılarla mücadele ederken bir yandan da hayatta kalma mücadelesi verirler. Billy'nin en yakın arkadaşı Rat, şehirde yaşanan yozlaşmayı ve çürümeyi bir şekilde kabullenmiş, bu dünyanın bir parçası olmuş bir karakterdir. Onun varlığı, filmdeki sıradışı atmosferin bir yansıması olarak karşımıza çıkar aslında. Bir gün Bones, yolculuğa çıkar ve şehrin altındaki fantastik dünyaya düşer. Bu fantastik dünya sıradışı ve sembolik olaylarla doludur. Bones'ın, boşaltılmış bir tiyatroda gerçekleştirdiği etkileyici performans izleyicileri hayrete düşürecektir...

The Women

Yıl: 2008

Tür: Komedi

Yönetmen: Diane English

Oyuncular: Meg Ryan, Eva Mendes, Annette Bening

IMDb Puanı: 4.9

Film, kadınların hayatları, ilişkileri, kariyerleri, ve kişisel beklentileri etrafında dönen bir hikaye. Filmin merkezinde Mary Haines vardır. Mary, ailesine bakmak ve hayır işleriyle uğraşmak için bir modacılık kariyerini bırakmıştır. Her şeyin yolunda gittiğini düşünürken en yakın arkadaşı Sylvie, Mary'nin kocası Stephen'ın başka bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrenir.

Bu olay, Mary'nin hayatını yeniden gözden geçirmesine sebep olacaktır. Film, Mary'nin önceliklerini sorgulamasını ve kendi kişiliğini, çeşitli rollerin altında kaybedip kaybetmediğini keşfetmesini anlatır. Hikaye, kadınların güçlü tarafını ve kendi kararlarını alabilme yeteneklerini bulma serüvenlerine sizi de ortak ediyor.

Geçmişinden kaçamazsın: The Spirit

Yıl: 2008

Tür: Aksiyon, Suç

Yönetmen: Frank Miller

Oyuncular: Gabriel Macht, Eva Mendes, Scarlett Johansson

IMDb Puanı: 4.8

Denny Colt, Central City'de yaşayan bir dedektifidir. Bir gün, gizemli bir şekilde öldürülür fakat mucizevi bir şekilde yeniden hayata döner. Ölümün karanlığından kaçan Denny için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, artık kendini The Spirit olarak tanımlayan bir kahraman olarak görecektir. The Spirit, şehirdeki suçla savaşan bir kahraman haline gelir. Ancak bir gün, geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Eski sevgilisi Sand ile yeniden karşılaşır ancak Spirit'in bilmediği şey; Sand'in de kendi düşmanları ve karanlık sırları vardır ve işler düşündüğünden daha karışık olacaktır.

Bu listede Eva Mendes'in en yüksek IMDb puanına sahip filmlerini derledik. Mendes'in kariyeri boyunca çeşitli projelerde yer almasına rağmen güzelliğiyle de başımızı döndürenlerden. Sizin en sevdiğiniz Eva Mendes filmi hangisi?