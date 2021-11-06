Evde yalnız bir şekilde öldüğünüzde evcil hayvanınız muhtemelen sizi yiyecek. Peki neden? Kedinizin ve köpeğinizin kendilerine göre bazı sebepleri var.

Polisler evde yalnız ölen kişilerin cesetlerini incelediklerinde cesetlerin yenmiş olduklarını çok defa görebiliyorlar. Özellikle yüz kısmında parçalanmalara rastlanıyor. Daha sonraki incelemelerde deri parçaları evcil hayvanların midesinden çıkıyor.

Kedilerin, burun ve dudak gibi yumuşak kısımları tercih etme eğiliminde oldukları belirtiliyor. Tabii bütün kediler bunu yapacak diye bir kaide bulunmuyor. 2010'daki bir vakada banyo zemininde ölü bulunan bir kadının, köpeği tarafından yüzünün yendiği tespit edildi. Evdeki iki kedisinin ise cesede dokunmadığı anlaşıldı.

Peki sadık dostlarımız bizi neden afiyetle yiyor olabilirler? Hayvan psikologlarının bazı teorileri var:

Vakalarda köpeklerin bu eylemi daha fazla gerçekleştirdikleri görülmüş. Köpeklerin kurtların soyundan gelmeleri bunun nedeni olabilir. Sahipleri öldüğünde ortada yiyecek olmadığında mecburen onları yiyecek olarak görebiliyorlar. Kurtlar da zorlu şartlarda ceset yedikleri için köpeklerin evrimsel bakımdan bu içgüdüye sahip oldukları belirtiliyor. Vakaların %73'ünde yüz kısmının, %15'inde ise karın kısmının parçalandığı görüldü. Bazen açlık olmasa da evcil hayvanlar yine de sahiplerini yiyebiliyor. Üstelik evde mama olmasına rağmen.

Evcil hayvanınıza kötü davranmanızla bir ilişkisi olabilir mi? Yoksa intikam amacıyla mı yapıyorlar?

Cesetlerin evcil hayvanlar tarafından yendiği vakaların hiçbirinde hayvan istismarına dair bir delile rastlanmadı. Raporlara göre, ölen kişinin yakınları sahiplerle hayvanların iyi bir ilişkide olduğunu söyledi.

Evcil hayvanın psikolojik durumu da önemli.

Endişelenen hayvan, sahibini uyandırmaya çalışırken yüz kısmını yalar ve dürtükler. Herhangi bir sonuç alamadıklarında ise tedirginlikleri artabilir ve panik halinde ısırmaya ve tırmalamaya başlayabilirler. Bu davranışı yapan hayvanlar bir süre sonra istemeyerek de olsa kan sızmasına neden olur ve kanın kokusu yeme isteğini tetikler. Köpek ırklarının farklı mizaçlara sahip olması da sahiplerine verdiği tepkileri değiştirebiliyor. Hatta büyük köpeklerde kafa koparmaların dahi görüldüğü vakalar bulunuyor.

Bu ilginç davranış, sadece köpeklere ve kedilere özgü değil. Hamsterlarda ve kuşlarda da sıkça görülüyor.

Kaynaklar: National Geographic