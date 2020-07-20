Evrenin Bu Zamana Kadarki En Büyük 3D Haritası Oluşturuldu

Dünyanın dört bir yanından bir araya gelen bilim insanları, evrenin bu zamana kadarki en büyük üç boyutlu haritasının fotoğraflarını yayınladı. Yayınlanan haritanın yapım aşamasında milyonlarca galaksinin incelendiği bildirildi.

Astrofizikçiler, pazartesi günü bu zamana kadarki en büyük evren haritasını paylaştı. Dört milyondan fazla galaksinin ve ultra parlak, enerji yüklü kuazarların (yıldızsı) analizi sonucunda ortaya çıkan harita üç boyutlu bir şekilde modellendi. Dünyanın farklı yerlerindeki 30 enstitüden yüzlerce bilim insanı, 'evrenin genişlemesinin tam hikayesi'ni anlatmak için bir araya geldi.

Araştırmacılar, 20 yıldan önce başlatılan projede en geniş kozmik zamandaki en doğru genişleme tarihi hesaplamasını gerçekleştirdiklerini belirtti. Harita, Sloan Digital Sky Survey'in (SDSS) en son gözlemlerinden yararlandı ve New MExico'daki optik teleskoptan 6 yıldır toplanan verileri kullandı.

Yeni haritadan görseller paylaşıldı

Büyük Patlama'nın ardından gelen 'bebek evren', kapsamlı teorik modeller ve kozmik mikrodalga arka alan ışınımı sayesinde son derece iyi biliniyordu. Aynı zamanda galaksiler ve uzaklıkları üzerine yapılan araştırmalar sayesinde de evrenin genişlemesi hakkında geniş kapsamlı bilgilere sahiptik. Ancak yeni geliştirilen üç boyutlu haritayla birlikte 11 milyarlık bir boşluk doldurulmuş oldu.

Utah Üniversitesi'nden Kyle Dawson, araştırmayla ilgili yaptığı açıklamalarda beş senedir sürekli olarak gözlemler yaptığını ve bu boşluğu doldurmak için çabaladıklarını belirtti. Bilim insanı ayrıca son on yılda kozmoloji alanındaki en büyük gelişmelerden birini tetikleyebilecek bilgileri kullandıklarını da ekledi.

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2012 yılında eBOSS'u başlatan İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nden (EPFL) astrofizikçi Jean-Paul Kneib, ekibin amacının ekibin bu zamana kadarki 'en tamamlanmış' üç boyutlu haritayı oluşturmak olduğunu belirtti. Tabii ki bu haritanın evrenin var olduğu tüm zamanı kapladığı da düşünüldüğü zaman ekibin son derece başarılı bir işe imza attığını söyleyebiliriz.