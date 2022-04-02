Evrim Ağacı Bilim Kongresi 16 Nisan'da Başlıyor

Evrim Ağacı tarafından düzenlenen ve alanında uzman isimlerin katılacağı Evrim Ağacı Bilim Kongresi, 16-17 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.

Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı popüler kültür ve bilim oluşumu olan Evrim Ağacı, bu yıl düzenleyeceği Evrim Ağacı Bilim Kongresi ile bilim severleri, alanında uzman birçok isim ile buluşturmayı hedefliyor.

16-17 Nisan tarihlerinde İstanbul Planlama Ajansı Florya Kampüsü’nde gerçekleşecek olan etkinliğe katılım ise 300 kişiyle sınırlı olacak.

Alanında uzman birçok isim kongrede yer alacak

16-17 Nisan tarihlerindeki kongrede Serap Şimşek Yavuz, Canan Atılgan, Prof. Dr. Mete Atatüre ve daha birçok önemli isimle soru & cevap etkinlikleri ve sunumlar yapılacak. Katılan uzmanlar, alanlarıyla ilgili bilgiler vererek katılımcılara bilimin farklı kısımlarını açıklayacaklar.

Sınırlı sayıda katılımın olacağı etkinliğe başvuru yapmak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.