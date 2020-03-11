Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Acun Medya, Türkiye’de Survivor başta olmak üzere pek çok programın yapımcılığını üstleniyor. Bu programlar, Yunanistan başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesindeki ulusal televizyon kanalları için de yine Acun Medya tarafından çekiliyor. Dominik’te bir süredir yurt dışındaki TV kanalları için çekilen Exatlon söz konusu programlardan birisi.
Televizyon dünyasının unutulmaz programlarından olan X Factor’ün devamı sayılabilecek Exatlon, geçtiğimiz yıl Acun Medya tarafından Türkiye’ye özgü bir formata uyarlanmıştı. Yarışmacı olarak 18 popüler Türk YouTuber’ı seçen Acun Medya, programın çekimlerini Survivor’un da çekildiği Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştirmişti. İlk haberler ise Exatlon Challenge’ın YouTube’da yayınlanacağı üzerineydi. Ancak hem Acun Ilıcalı hem de Acun Medya, bir süre sonra yeni bir platfromla görüştüklerini açıklamıştı.
Exatlon Challenge, 3 Temmuz’da Netflix’te yayında olacak:
Uzun bir süredir Türkiye’de ve Türkçe içerikler üreten dünyanın en büyük isteğe bağlı içerik platformu Netflix, 2020 yılında yayınlanacağı Türkçe dizi ve filmlerin listesini yayınladı. Listede Exatlon Challenge da kendisine yer buldu. Böylece Acun Medya’nın Netflix ile anlaştığı kesinleşti.
3 Temmuz’da yayınlanması planlanan Exatlon Challenge, Netflix ile tüm dünyada izlenebilir olacak. Acun Medya’nın Türkiye’deki TV yayınlarına ilişkin kısıtlamalardan dolayı, ekstrem içeriğe sahip olan programı yayınlamak için Netflix ile anlaştığı söylenebilir. Zira Exatlon Challenge programında yarışmacılar, zorlu şartlara sahip mücadeleler verdiler.
Exatlon Challenge Türkiye kadrosu:
- Buse Plan
- Barış Erdoğan
- Uras Benlioğlu
- Doğan Kabak
- Burce Yağmur Karabal
- Zeynep Aleyna Şen
- Dilan Ay
- Buğra Kazancı
- MiaFitz
- Hayrettin
- Mendebur Lemur
- Öykü Berkan
- AğırSağlam (Furkan Kaya)
- Elanur
- Furkan Yaman
- Dilara Aydın
- Oğuzhan Uğur (Sunucu)
- Orkun Işıtmak (Sunucu)
Exatlon Challenge sunucusu Orkun Işıtmak daha önce programın çekildiği dönemde şu videoyu yayınlamıştı: