2019’un son aylarında Acun Medya’nın yapımcılığını üstlendiği Exatlon Challenge programına dair ilk detaylar belli olmuş, yarışmaya katılacak 18 Türk YouTuber belirlenmiş ve programın Dominik’teki çekimleri yapılmıştı. Ardından programın nerede ve ne zaman yayınlanacağı merak konusu olmuştu. Netflix, 2020 Türkiye takviminde Exatlon Challenge’a da yer verdi.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Acun Medya, Türkiye’de Survivor başta olmak üzere pek çok programın yapımcılığını üstleniyor. Bu programlar, Yunanistan başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesindeki ulusal televizyon kanalları için de yine Acun Medya tarafından çekiliyor. Dominik’te bir süredir yurt dışındaki TV kanalları için çekilen Exatlon söz konusu programlardan birisi.

Televizyon dünyasının unutulmaz programlarından olan X Factor’ün devamı sayılabilecek Exatlon, geçtiğimiz yıl Acun Medya tarafından Türkiye’ye özgü bir formata uyarlanmıştı. Yarışmacı olarak 18 popüler Türk YouTuber’ı seçen Acun Medya, programın çekimlerini Survivor’un da çekildiği Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştirmişti. İlk haberler ise Exatlon Challenge’ın YouTube’da yayınlanacağı üzerineydi. Ancak hem Acun Ilıcalı hem de Acun Medya, bir süre sonra yeni bir platfromla görüştüklerini açıklamıştı.

Exatlon Challenge, 3 Temmuz’da Netflix’te yayında olacak:

Uzun bir süredir Türkiye’de ve Türkçe içerikler üreten dünyanın en büyük isteğe bağlı içerik platformu Netflix, 2020 yılında yayınlanacağı Türkçe dizi ve filmlerin listesini yayınladı. Listede Exatlon Challenge da kendisine yer buldu. Böylece Acun Medya’nın Netflix ile anlaştığı kesinleşti.

3 Temmuz’da yayınlanması planlanan Exatlon Challenge, Netflix ile tüm dünyada izlenebilir olacak. Acun Medya’nın Türkiye’deki TV yayınlarına ilişkin kısıtlamalardan dolayı, ekstrem içeriğe sahip olan programı yayınlamak için Netflix ile anlaştığı söylenebilir. Zira Exatlon Challenge programında yarışmacılar, zorlu şartlara sahip mücadeleler verdiler.

Exatlon Challenge Türkiye kadrosu:

Buse Plan

Barış Erdoğan

Uras Benlioğlu

Doğan Kabak

Burce Yağmur Karabal

Zeynep Aleyna Şen

Dilan Ay

Buğra Kazancı

MiaFitz

Hayrettin

Mendebur Lemur

Öykü Berkan

AğırSağlam (Furkan Kaya)

Elanur

Furkan Yaman

Dilara Aydın

Oğuzhan Uğur (Sunucu)

Orkun Işıtmak (Sunucu)

Exatlon Challenge sunucusu Orkun Işıtmak daha önce programın çekildiği dönemde şu videoyu yayınlamıştı: