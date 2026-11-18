Casper, Excalibur G915 ve G870 ile kapak mekanizması dayanıklılığını 100 bin çevrimlik bağımsız testle belgeledi. Uluslararası bağımsız test, gözetim ve belgelendirme kuruluşu SGS tarafından gerçekleştirilen testlerde, her iki modelin kapak mekanizmalarında hiçbir deformasyon görülmedi. Endüstri standardı olarak kabul edilen 20 bin çevrimlik eşiğin 5 katına ulaşan Casper, bu test sonuçlarını yayınlayan ilk bilgisayar markası oldu.

Bir dizüstü bilgisayarın kapak mekanizması, kullanım ömrü boyunca binlerce kez açılıp kapanıyor. SGS tarafından gerçekleştirilen dayanıklılık testlerinde, bu hareket Excalibur G915 ve G870 modellerinin her birinde 100 bin kez tekrarlandı. Testler kapsamında bilgisayarların kapakları, 110 derecelik açıyla tekrarlanan açma-kapama hareketlerine maruz bırakıldı. Bağımsız laboratuvar koşullarında yürütülen bu süreçte kapak mekanizmalarının tekrarlı kullanıma karşı dayanıklılığı değerlendirildi.

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“Bir bilgisayarın kalitesi, yıllar içinde gösterdiği dayanıklılıkla da ölçülür”

Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, bilgisayarlarda uzun süreli kullanım dayanıklılığının önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Bir bilgisayar satın alırken işlemci gücüne, ekran özelliklerine ve sunduğu performansa bakıyoruz. Oysa bir bilgisayarın kalitesi, yıllar içinde gösterdiği dayanıklılıkla da ölçülür. Peki, aynı bilgisayarın her gün açılıp kapanan kapak mekanizması ne kadar dayanıklı? Biz bu sorunun yanıtını bağımsız laboratuvar testlerinde arıyoruz. Bu dayanıklılığı bağımsız kuruluşlarla test etmeye ve kullanıcılarımıza uzun yıllar güvenle kullanabilecekleri bilgisayarlar sunmaya devam edeceğiz.”

Kapak mekanizmasının dayanıklılığı farklı kriterlerle değerlendiriliyor

Dizüstü bilgisayarlarda kapak mekanizmasının dayanıklılığını belirleyen pek çok unsur bulunuyor. Kapağın binlerce kez açılıp kapanması, zaman içinde mekanizmanın hareket direncinde değişimlere, bilgisayar kasasında çatlaklara veya ekran kablolarında hasara yol açabiliyor. Bu durum, ekranın rahatça açılıp kapanmasını ve istenilen açıda sabit kalmasını da etkileyebiliyor. Bu nedenle dayanıklılık testlerinde açma-kapama sayısı kadar, tekrarlanan hareketlerin mekanizma ve diğer bileşenler üzerindeki etkileri de önem taşıyor. Excalibur'un kapak mekanizması da SGS tarafından gerçekleştirilen 100 bin çevrimlik testte uzun süreli kullanımın getirdiği bu tekrarlı hareketlere tabi tutuldu ve testi başarıyla tamamladı.