Acun Ilıcalı'nın çevrimiçi yayın platformu Exxen, kadrosuna ülkemizin en başarılı komedyenlerinden biri olan Tolga Çevik'in programı Tolgshow'u kattı. Komedi programının fragmanı yayınlandı.

Son yıllarda tiyatro sahnesinde yapılan gösteriler bir kez daha televizyonda popüler hale geldi. Bu yapımların arasında en popüler olanlardan ve yeni dönemdeki öncülerden biri ise Tolga Çevik'in yaptığı Tolgshow olmuştu.

Uzun yıllardır ismi ve yayınlandığı yer değişse de yolculuğuna devam eden Tolgshow, yeni versiyonu Tolgshow: Şifresiz ile birlikte yeni dönemde Exxen ekranlarında yer alacak. Programda ünlü oyuncu ve komedyeni bir kez daha farklı kılıklar ve roller ile göreceğiz.

Tolgshow: Filtresiz fragmanı:

Tolga Çevik'in programını daha önce de izlemiş olanlar, yapımın önceleri sadece skeçlere dayalı olarak ilerlediğini, daha sonra ise yarı talk-show yarı skeç bir hale geldiğini hatırlayacaktır. Yeni dönemde yapım, köklerine daha yakın olacak gibi gözüküyor.

Daha önce üstü kapalı olarak yapılan ya da göndermelerle aktarılan şakalar da yeni dönemde daha cesur ve daha heyecanlı olacak potansiyele sahip. Yapımın ismine eklenen Filtresiz ifadesi de bu noktaya işaret ediyor olabilir.

Tolgshow: Filtresiz, yeni yayın döneminde daha cüretkar olacak. Yapımın fragmanı da yayınlandı. Bu kısa fragmanda yeni dönemde Tolga Çevik'in canlandıracağı farklı karakterleri görüyor ve de ünlü oyuncunun bir kez daha sahnenin tozunu attırmaya hazırlandığına tanık oluyoruz.

Exxen'in kadrosu gittikçe kalabalıklaşıyor

Exxen'de yayınlanacak olan yapımlar arasında Tolgshow: Filtresiz'in ağır toplardan biri olması bekleniyor. Platformda ayrıca Şeref Bey, Ayaktenis, Hükümsüz gibi önemli isimlerin yer aldığı yapımlar yer alacak.

Daha önce de Tolgshow'un dışında Organize İşler ve Avrupa Yakası gibi yapımlarda da yer alan Tolga Çevik, oldukça büyük bir takipçi kitlesine de sahip olmuştu. Son dönemde Aleyna Tilki, Hasan Can Kaya gibi çeşitli isimleri de platforma toplayan Acun Ilıcalı sizce bu yapımla birlikte başarıya ulaşabilecek mi?