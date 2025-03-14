1999 yılında FIA, bazı F1 takımlarının araçlarına gizli sistemler eklediğini fark etti ve takımlar yarışın başında ifşalandı.

Uluslararası Otomobil Federasyonu FIA, yarış başlangıçları sırasında kullanılan yayın sinyallerini takip etmeye başlamıştı. Bazı ekiplerin arabalarına gizli fırlatma kontrol sistemleri programladığını fark ettiler.

Bu sistemler start sinyalini tespit etti ve hızlanmayı otomatik olarak optimize ederek sürücülere herhangi bir giriş yapmadan kusursuz bir kalkış sağlıyordu ve 1999 yılındaki bir yarış başlangıcında, sistemi kullanan araçlar ifşa edildi. Hazırsanız, o dönemlere doğru gidelim ve neler olduğunu anlatalım.

1990’lı yıllarda, elektronik kalkış kontrol sistemleri yasaktı.

1999 senesinde, aracın başlangıç anını otomatik olarak optimize eden elektronik kalkış sistemini Formula 1 yarışlarında kullanmak serbest değildi.

FIA, yarışlarda bazı takımların bu sistemleri kullandığı konusunda kuşkuya düştü. Yarış başlangıçlarında kullanılan yayın sinyallerini izleme kararı aldı.

FIA inceleme başlattığında endişelerinin gerçek olduğunu gördüler. Bazı takımların araçlarında gizli yazılımlar vardı.

Yarış direktörü, belirli bir yayın sinyali kullanır ve aynı süre boyunca süren beş kırmızı ışıktan oluşan bir diziyi başlatır. Takımların çoğu, bu sinyali nasıl keseceklerini keşfetmiş ve sürücülere son kırmızı ışık sönmeden 100 milisaniye önce işitsel bir uyarı göndererek onlara mükemmel bir başlangıç ​​gibi görünen bir şey sağlayacak sistem tasarlamışlardı.

1999 Avrupa Grand Prix'inde, direktörler radyo sinyalini aynı tutarak ancak ışıkların yeşile dönmesini geciktirerek bu sistemi kullanan tüm takımları açığa çıkardı. Bu, hile sistemlerini kullanan tüm takımların, ışıkların zamanlamasının bu sefer farklı olacağını bilmeden "start"ı atlayacağı anlamına geliyordu ve sahiden de sistemi kullanan araçlar ortaya çıkmıştı.

“Bazı takımlar” dediğimiz takımlar da dönemin en güçlüleriydi. Aralarında McLaren ve Ferrari araçları vardı. Yazılımlar, manuel olarak aktif hâle getirilebiliyordu ve sadece bazı anlarda çalışıyordu.

FlA bunu ortaya çıkardıktan sonra, soruşturmalar yazılımda gömülü olan diğer yasa dışı elektronikleri de ortaya çıkardı.

Başta direkt bir suçlama yapılamadı fakat dönemin FIA Başkanı: “Bu tür teknolojilerin varlığı, sporun adil rekabet ruhuna aykırıdır ve FIA olarak bu konuda kesinlikle taviz vermeyeceğiz.” diye bir açıklama yaptı.

Söz konusu olaydan sonra soruşturmalar genişledikçe diğer yasa dışı sistemler de ortaya çıktı. İş başa düştü ve FIA, denetimleri sıkılaştırdı. 1994 senesinde elektronik sürücü yardımlarının tamamını yasakladı, tüm denetim mekanizmaları sıkılaştı.

Yazılımların etkinleştirildiğine dair doğrudan bir delil bulunmadığından diskalifiye ya da büyük cezalar verilmedi.

O dönem yaşanan tüm bu gelişmeler, Formula 1 tarihinde bir dönüm noktası olmasının yanı sıra yarışı kazanmak için ne kadar ileri gidilebileceğini gösterdi.

Kaynaklar: 1, 2

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