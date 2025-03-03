Formula 1 Yarışlarında Yarış Başlarken Neden Özellikle 5 Tane Işık Yanıyor?

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Eğer sıkı bir Formula 1 takipçisiyseniz ya da yarışları izlemeyi seviyorsanız her yarışta start verilme biçimlerinin farklılık gösterdiğini görmüşsünüzdür. En ilginçlerinden birisi de Formula 1’de beş ışığın yanması.

Trafik ışığını aratmayan beş lambalı ışık, yarışın başlangıcına dair yarışmacılara uyarı veriyor.

Ancak yarışın başladığını gösteren ve aynı amaca hizmet eden neden beş ışık var? 1 tane olsa yetmez miydi?

Formula 1'de beş kırmızı ışık sistemi, yarışın adil ve güvenli bir şekilde başlamasını sağlamak için tasarlanmıştır.

f1 yarış ışığı

Tabii bunun da kendi içinde bazı sebepleri var. Öncelikle güvenli bir başlangıç yapmak için olduğunu unutmayalım. F1 gibi yüksek hız ve rekabetin olduğu bir ortamda, yarışın güvenli bir şekilde başlaması oldukça önemlidir. Beş ışık ise tüm sürücülerin aynı anda ve adil bir şekilde başlamasına yardımcı oluyor.

Tek bir ışık yerine beş ışığın kullanılması, sürücülerin start ışıklarını daha kolay görmesini sağlıyor. Özellikle gridin gerisindeki sürücüler için ışıkların fark edilmesi daha kolay bir hâle geliyor.

Bu ışıklar, sırayla yanıyor.

f1 ışık

Beş ışık da 1 saniye arayla yanıyor. Bu da aslında trafik ışıklarındaki sarı ışık mantığında yarışmacıların reflekslerine dayalı bir start almasını sağlıyor.

Ayrıca tek bir ışığın birden yanmasıyla birden fazla ışığın tek tek yanması, yarışmacıların psikolojik olarak strese girmelerini engelliyor.

Bu uygulama, 1996’dan beri kullanılıyor ve F1'de ikonik bir başlangıç prosedürü hâline geldi. Bu sistemden önce yeşil ışıkla yarışlar başlatılıyordu. Ancak bu sistemin, yarışmacılar için daha az etkili olduğu görülünce beşli ışık sistemine geçildi.

Kaynaklar: 1, 2

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