Formula 1'de sezonun 13. yarışı olan Macaristan GP'ye birinci sıradan başlayacak olan pilot, McLaren'den Lando Norris oldu.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde gerçekleştirilecek olan Macaristan GP için sıralama turları tamamlandı. Sıralama turlarının sonunda yarışa ilk sıradan başlama hakkını kazanan isim, McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris oldu. Norris, 1 dakika 15.227 saniyelik dereceye imza attı.

Uzun yıllardan sonra McLaren takımı ilk defa sıralama turlarında ilk iki sırayı almayı başardı. Takımın diğer pilotu olan Avustralyalı Oscar Piastri, 0,022 saniye farkla ikinci sırayı aldı. Onları ise Red Bull'un şampiyon pilotu Max Verstappen izledi.

Yarış saat 16.00'da

Sıralama turları oldukça heyecanlı bir mücadeleye sahne oldu. İlk seansta elenen pilotlar arasında Red Bull'dan Sergio Perez ve Mercedes'ten Geroge Russell yer alırken, sıralama turlarının son seansında ise Tsunoda'nın kazası sonrası kırmızı bayraklar çıktı ve seans durdu. Sonrasında ise pilotların yağmur gelmeden önce tur atmak için çok az zamanı kaldı.

Yarınki mücadelede başlangıç sıralaması şu şekilde olacak