Uzun süredir dillendirilen Facebook’un kripto para projesi, birkaç ay içinde kullanıma girecek. Kripto para ilk olarak WhatsApp'ta kullanıma girecek.

Facebook’un kendi kripto parasını yapacağı ve Bitcoin ile rekabete gireceği çok uzun zamandır dillendiriliyordu. Görünüşe göre teknoloji devinin bu hamlesinin meyvelerini yakında göreceğiz.

Facebook’un çalışanlarından oluşan 50 kişilik bir ekibin kripto para projesi üzerinde çalıştığını iddia eden The New York Times, haberini projeye yakın olan 5 farklı kaynağa dayandırıyor.

Firma geçen yılın mayıs ayında kripto para projesi üzerinde çalışmaya başlamıştı. O dönemde firma tarihinin en büyük idari yeniden yapılanmalarından biri de gerçekleştirilmişti. O dönemde stablecoin olarak adlandırılan kripto paranın, kırılgan olmaması için diğer kripto paralara sabitleneceği söyleniyordu. Paranın ilk olarak WhatsApp kullanıcılarının kullanımına sunulması bekleniyor.

Messenger, Instagram ve WhatsApp’ın olası birleşmesiyle beraber bu kripto para, Facebook’un sahip olduğu tüm platformlara yayılacak.

Söylentilere göre Facebook şu anda çeşitli kripto para borsalarıyla görüşmelerini devam ettiriyor ve yeni kripto paranın dört ay içerisinde piyasada olması bekleniyor.

Facebook CEO’su Mark zuckerberg, yakın zamanda Harvard’dan hukuk profesörü Jonathan Zittrain ile yaptığı görüşmede firmanın blok zincir girişimi ile ilgili bilinmezlikleri paylaşmış ve daha henüz bu işi rayına oturtmanın bir yolunu bulamadığını belirtmişti.

Facebook’un kripto parasına ait en büyük bilinmezliklerden biri, bu paranın da Bitcoin gibi merkezi olmayan bir yapıya mı sahip olacağı. Bazı endüstri uzmanları Facebook’un kendi kontrol edemeyeceği bir ürünü çıkarmayacağını söylüyor.

Uzmanlar, özelleştirilmiş bir blok zincir uygulamasının, kripto paraların ana faydalarını ortadan kaldıracağını söylüyor.

Telegram ve Signal gibi başka mesajlaşma uygulamaları da kendi kripto paralarının üzerinde çalışmaya devam ediyor. Her iki firma da klasik tanıma uygun kripto paralar piyasaya sürmeyi amaçlıyor. Telegram, GRAM adlı kripto parasının yüzde 90 oranında tamamlandığını söyledi.

Konuyla ilgili yorumları sorulan Facebook sözcüleri açıklama için WhatsApp’ı işaret ederken, WhatsApp sözcüleri konuyla ilgili bir açıklama yapmıyor.