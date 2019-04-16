Facebook, hikayeleri biraz daha canlandırmak ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için Hikayeler ile Haber Kaynağı'nı birleştirmeyi test ediyor.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için yeni özellikler test etmeye devam ediyor. Tersine mühendislik uzmanı olan Jane Manchun Wong tarafından aktarılan bilgiye göre sosyal medya devi, bir türlü popülerleşmeyen Facebook Hikayeler ile Haber Kaynağı’nı birleştirmeyi hedefliyor.

Mevcut haber kaynağı, içeriklerin yukarıdan aşağıya doğru sıralanması nedeniyle kullanıcıların sayfayı aşağıdan yukarıya doğru kaydırmasını gerektiriyor. Haber Kaynağı ile Hikayeler’in birleştirilmesi sonucunda kullanıcılar içerikleri tıpkı hikayelerde olduğu gibi sağa/sola doğru kaydırarak geçiş yapabilecekler.

Standart Haber Kaynağı içerikleri, Hikayeler içerikleri gibi kaydırarak geçilecek olsalar da içeriklerin genel formatı ve etkileşim butonları yerlerini korumaya devam edecekler. Yani test edilen özellik Facebook içerikleri ile etkileşimimizi değil, içeriklerin görüntülenme şeklini güncellemeyi hedefliyor.

Facebook, Hikayeler özelliğini 2017 yılında kullanıcıların beğenisine sundu. Özellik ilk geldiğinde bir ivme ile yükselse de daha sonra kullanıcıların pek de tercih etmediği bir özellik haline geldi. Facebook, içerikler ile Hikayeler’i birleştirerek hem Haber Kaynağı’nı daha kullanışlı hale getirmek, hem de Hikayeler’i daha fazla göz önünde tutmak istiyor.