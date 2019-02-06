Sosyal medya devi Facebook, geçtiğimiz haftalarda açıkladığı tüm kullanıcılar için tek bir mesajlaşma platformu fikrine benzer yeni bir fikirle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Sadece işletme profili olan kullanıcıları ilgilendiren bu değişiklik sayesinde, kullanıcılar tek bir uygulama üzerinden Messenger ve Instagram Direkt mesajlarını denetleyebilecek.

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyanın dev ismi Facebook; Instagram, WhatsApp, Messenger gibi uygulamalarında bulunan mesajlaşma sistemlerini tek bir çatı altına toplayacağını açıklamıştı. Tüm kullanıcıları ilgilendiren bu gelişmenin ardından yeni bir açıklama daha yapıldı. Şirket, bu sistemin tabanını içeren başka bir birleşik mesajlaşma sistemini işletmeler için sunmayı planlıyor.

Facebook'un işletmelere sunacağı bu yeni özellikle birlikte, Facebook Sayfa Yöneticisi adlı uygulamanın içerisinden Instagram Direkt mesajlar da yönetilebilecek. Facebook Sayfa Yöneticisi adlı uygulamada şimdiye kadar sadece Messenger'daki mesajlar yönetilebiliyordu.

Bu yeni değişiklik, diğer ortak mesajlaşma planı gibi tüm kullanıcıları etkilemeyecek. Planlanan bu uygulamayı sadece işletme profili olan kişiler kullanabilecek.

Henüz ne zaman kullanıma sunulacağı açıklanmayan uygulamanın çok yakında yayında olması bekleniyor.