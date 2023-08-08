Meta, Facebook Messenger'ın SMS desteğinin kaldırılacağını açıkladı. Android kullanıcılarına özel olarak sunulan özellik, 28 Eylül'den sonra kullanılamayacak.

Meta’nın popüler mesajlaşma platformu Messenger, 2016 yılından beri SMS uygulaması olarak kullanılabiliyordu. Bu özellik, yalnızca Android işletim sistemine sahip kullanıcılara özel olarak sunuluyordu.

Bugün ise Messenger’ın SMS desteği hakkında Meta’dan kötü haber geldi. Teknoloji devi, SMS özelliğinin kaldırılacağını açıkladı.

Messenger’ın SMS özelliği 28 Eylül’den sonra kullanılamayacak

Varsayılan SMS uygulaması olarak Facebook Messenger’ı kullanan kullanıcılar bilgilendirmeye başladı. Messenger’ın “Yardım Merkezi” sayfası incelendiğinde de özelliğin 28 Eylül tarihi itibarıyla kullanılamayacağının belirtildiğini görüyoruz.

Bunun yanı sıra şirket, hücresel veri ağı aracılığıyla SMS mesajların gönderip alınabileceğini, telefonun yeni varsayılan mesajlaşma uygulaması aracılığıyla SMS geçmişine ulaşılabileceğini söylüyor. Eğer SMS uygulamanızı değiştirmek istiyorsanız, ayarlardan “Uygulamalar”a, daha sonra da “Varsayılan Uygulamalar”a girmeniz ve yeni bir SMS uygulaması seçmeniz gerekiyor.

Üçüncü parti SMS uygulamaları günümüzde çok fazla ilgi görmüyor. Meta’nın WhatsApp gibi çok büyük bir mesajlaşma uygulamasına sahip olması da artık Messenger’ın SMS özelliğinin artık şirket için o kadar önemli olmadığını ortaya koyuyor.