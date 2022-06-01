Çatı şirketin ismini Meta olarak değiştiren Facebook, önemli bir karar duyurdu. Yapılan açıklamalara göre şirket, NASDAQ borsasında artık FB kısaltmasını kullanmayacak. 9 Haziran'da bu isim 'META' olarak değişecek.

WhatsApp ve Instagram gibi sosyal ağların çatı şirketi olan Facebook, geçtiğimiz dönemlerde aldığı bir karar ile isim değişikliğine gitmişti. Şirketin yeni ismi Meta oldu. Bu durum, Facebook isimli sosyal medya uygulamasından ziyade çatı şirket için alınan bir karardı. Yetkililer, bu karar doğrultusunda metaverse teknolojilerine yatırım yapılacağını açıklamışlardı. Şimdiyse Meta ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Meta, 10 yıldan uzun bir süredir NASDAQ isimli borsada FB ismiyle listeleniyordu. Ancak bu durum, çok yakında değişecek. Yapılan resmi açıklamalara göre FB hisselerini almak isteyen yatırımcılar, 9 Haziran itibarıyla bu ismi bulamayacaklar. Şirketin borsadaki listeleme ismi "META" olacak.

Yatırımcı için isim değişikliğinden başka bir şey yok

NASDAQ borsasındaki isim değişikliği, yatırımcıların hayatındaki hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Lot fiyatları bugünkü değerinde olmaya devam edecek. Alış ya da satış yapmak isteyen yatırımcı, 9 Haziran itibarıyla FB yerine META kodunu kullanacak.

Facebook, yeniden markalaşma sürecinde bu konuya zaten değinmişti. Yapılan ilk açıklamalarda, şirketin NASDAQ borsasındaki isminin "MVRS" olacağı açıklanmıştı. Hatta bu değişiklik 1 Ocak 2022 itibarıyla geçerli olacaktı. Ancak sonraki süreçte bu karardan vazgeçildi. Yapılan bir duyuru ile değişikliğin 2022'nin ilk çeyreğine ertelendiği söylendi. Şimdiyse konuyla ilgili nihai karar verilmiş gibi görünüyor.

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