Lisans kısıtlamaları nedeniyle kliplerden yalnızca kesitler paylaşabilen Facebook, şirketlerle anlaşmaya varabilmiş gibi görünüyor. Zira aktarılan son bilgilere göre önümüzdeki aydan itibaren müzik klipleri Facebook'ta da yayınlanabilecek.

Günümüzde çevrimiçi müzik dinleme söz konusu olduğunda önümüzde pek çok seçenek olsa da şarkılara ait klipleri izlemek söz konusu olduğunda genellikle tek bir platforma sıkışmış durumdayız: YouTube.

YouTube genellikle YouTuber’ların ‘ilginç’ videoları ile anılsa da aslında şarkılara ait klipler de YouTube’un en büyük gelir kaynaklarından biri. Zira YouTube’daki en çok izlenen videolara baktığınızda kliplerin başı çıktığını görebiliyorsunuz.

Facebook, video yayıncılığında YouTube'a rakip olmak istiyor

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook, YouTube’un klip videolarının paylaşımı konusundaki tekelini yıkmak için harekete geçmiş durumda. Bu da demek oluyor ki yakında en sevdiğiniz şarkıcıların kliplerini YouTube yerine Facebook Watch’ta izleyebilirsiniz.

Mevcut lisans hakları, sanatçıların şarkı kliplerini tam uzunlukta Facebook’a yüklemesini yasaklıyor. Facebook ise kliplerin platformda tam uzunlukta yer alması için geçtiğimiz yılın sonlarında müzik endüstrisinin devleri Universal Music Group, Sony Music Entertainment and Warner Music Group ile görüşmeler gerçekleştirmişti.

Mevcut lisans hakları, kliplerin tam uzunlukta Facebook'ta yayınlanmasını engellediğinden sanatçılar, kliplerden ilgi çekici kesitleri Facebook’ta paylaşıp YouTube videosuna bağlantı vermek zorunda kalıyorlardı.

Facebook tarafından aktarılan yeni bilgilere göre ise bu durum, önümüzdeki ay tamamen değişecek. Şirket, lisans sorunları yaşanmadan sanatçıların kliplerini platforma yüklemesini mümkün kılacak. Bu, Facebook’un YouTube ile yeni bir rekabet daha başlattığının da bir göstergesi olacak.

Sosyal medya devi, Facebok Watch ile YouTube’a zaten meydan okumuştu ancak YouTube’un içerik üretici havuzu ve içerik çeşitliliği, Facebook’un video paylaşım alanındaki ilerlemesini kısıtlıyordu. Dünya çapında milyarlarca izlenen müzik kliplerinin Facebook’ta paylaşılması, bu durumu Facebook’un lehine değiştirebilir.