Facebok, Twitter gibi platformlarda en büyük tartışma ve hakaret ortamının oluştuğu içerikler şüphesiz ki siyasi içerikli paylaşımlar. Kullanıcılarından bu noktada aldığı geri dönüşleri değerlendiren Facebook, konu hakkında yeni ve önemli bir adım attı ve kullanıcılara bu içerikleri akışlarından kaldırmalarına olanak sağlayan yeni bir özellik sundu.

Sosyal medya platformları, pek çok kullanıcı için gündemi takip edebilmenin en pratik yolu. Onlarca farklı kaynaktan bilgiye aynı anda ulaşabilme imkanı ve fikirleri 'özgürce' ifade ederek gündeme dahil olabilme fırsatı sunan sosyal medya platformları, ne yazık ki aynı zamanda bu konuda en büyük kutuplaşmaların ortaya çıktığı yer olabiliyor.

Facebook da bu konuda önemli bir karara imza atarak kullanıcılarına bu türden siyasi içeriklerin önlerine çıkmalarını engelleyebilmelerine olanak sağlayan yeni bir özelliğini kullanıma sundu. Daha önce ABD'de başkanlık seçimleri döneminde kullanılan bu özellik, şimdi dünya genelinde 90'dan fazla bölgede kullanıma sunulmuş durumda.

Yeni özellik ile kullanıcılar, siyasi içerikli reklamları engelleyebilecek:

Facebook'un ABD başkanlık seçimleri uygulamasından sonra dünya genelinde de kullanıma sunduğu bu yeni özellik, şu an için yalnızca siyasi içeriğe sahip reklamların engellenmesine yönelik olarak çalışıyor. Gelecekte daha büyük bir eleme ile doğrudan diğer kullanıcılardan gelen benzer içeriklerin engellenip engellenemeyeceğine dair henüz bir gündem olmasa da, bunun bile oldukça önemli bir adım olduğunu söylemek mümkün.

Facebook, bu adımının arkasındaki sebebin ise kullanıcılarından aldığı geri dönüş olduğunu ifade ediyor. Facebook'a göre tüm dünya genelinde kullanıcıların büyük çoğunluğu siyasi içerik barındıran reklamları 'daha az görmek istemişler'. Bu geri dönüşü değerlendiren Facebook da kullanıcılarına bu özgürlüğü sağlama kararı almış.

Özelliğin kullanıma sunulmasıyla birlikte sosyal medya platformlarında kolayca oluşabilen kutuplaşma ortamının ve hakaret içerikli tartışmaların az da olsa düşüşe geçmesi bekleniyor. Fakat bu özellik aynı zamanda akıllara yalnızca kendi görüşünden kaynaklarla beslenen kişilerin farklı bakış açıları sunan içeriklere daha az rastlaması ihtimalini de getirdiği için düşündürücü bir yanı da yok değil. Özelliğin nasıl bir etki yaratacağını, önümüzdeki dönemde hep birlikte göreceğiz.