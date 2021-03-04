Dünyanın En Çok Kullanılan Sosyal Medya Platformları - 2021

Çevrimiçi vaktimizi nasıl geçirdiğimize dair detaylı raporlar hazırlayan We Are Social, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarını açıkladı. Güncel listeye göre Facebook listenin üst sıralarında yer alan uygulaması ile Çin'e kafa tutuyor.

Sosyal medya… Günlük hayatımızda en az kullandığımız kadar dilimizde olan, hakkında sürekli yorumlar, araştırmalar, çıkarımlar yaptığımız (birçoğumuz için) artık bir vazgeçilmez. Şöyle bir kendimize dönüp bakacak olursak ülke olarak sosyal medya kullanımımızın epey fazla olduğunu anlamak zor değil.

Gelin bir de küresel sosyal medya istatistiklerine bakarak dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları hangileriymiş onu görelim. “Araştırmalara gerek yok yahu hep bildiğimiz sosyal medya platformları işte…” diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Listede adını muhtemelen daha önce duymadığınız sosyal medya platformları da var.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları ve aylık aktif kullanıcı sayıları:

Facebook - 2,4 milyar aylık aktif kullanıcı

YouTube - 2 milyar aylık aktif kullanıcı

WhatsApp - 1,6 milyar aylık aktif kullanıcı

Messenger - 1,3 milyar aylık aktif kullanıcı

Instagram - 1 milyar aylık aktif kullanıcı

WeChat - 1,2 milyar aylık aktif kullanıcı

TikTok - 689 milyon aylık aktif kullanıcı

QQ - 731 milyon aylık aktif kullanıcı

Sina Weibo - 497 milyon aylık aktif kullanıcı

Telegram - 500 milyon aylık aktif kullanıcı

SnapChat - 382 milyon aylık aktif kullanıcı

Kuaishou - 316 milyon aylık aktif kullanıcı

Reddit - 430 milyon aylık aktif kullanıcı

Twitter - 340 milyon aylık aktif kullanıcı

Pinterest - 322 milyon aylık aktif kullanıcı

Quora - 300 milyon aylık aktif kullanıcı

Tacını kimselere kaptırmayan Facebook

Son yıllarda popülerliğini biraz kaybetmiş gibi dursa da görünen o ki Facebook hala dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu konumunda. Sosyal medya platformlarının kıdemlisi Facebook’un aylık aktif kullanıcı sayısı 2,740 milyar. Böyle görünce bir şey ifade etmemiş olabilir. Peki Çin’in nüfusundan daha fazla desek?

Video paylaşım platformlarının öncüsü YouTube

Her şey 2005 yılında San Diego Hayvanat bahçesinde çekilen bir videoyla başladı. O günden beri büyümeye emin adımlarla devam eden YouTube, şu anda dünyanın en çok ziyaret edilen ikinci web sitesi ve dünyanın en çok kullanılan ikinci sosyal medya platformu konumunda. YouTube’un aylık aktif kullanıcı sayısı 2,3 milyar.

Akıbetinin ne olacağını merakla beklediğimiz WhatsApp

WhatsApp’ın tepki çeken gizlilik sözleşmesi sebebiyle geçtiğimiz aylarda WhatsApp’tan Telegram’a yaşanan kullanıcı göçünü hatırlarsınız. Olayların büyümesiyle WhatsApp sözleşmenin kabul tarihini Mayıs ayına ertelemişti. Şimdi Mayıs ayı geldiğinde kullanıcıların tepkisi ne olacak merak konusu. Tüm bunlar bir yana, WhatsApp aylık 2 milyar aktif kullanıcısıyla listedeki üçüncü sırayı (en azından şimdilik) koruyor.

Facebook’un mesajlaşma uygulaması Facebook Messenger

2011’de kullanıma sunulan Facebook Messenger, en popüler sosyal medya platformlarından dördüncüsü ve aylık aktif kullanıcı sayısı 1,3 milyar.

Fotoğraf ve video paylaşım platformlarının öncüsü Instagram

Instagram’ı kullananlardan mısınız yoksa Instagram için yaşayanlardan mısınız? Yoksa platformda çok fazla vakit geçirdiğini fark edip bunalıp uygulamayı bir silip bir yükleyenlerden misiniz? Öyle ya da böyle hayatlarımızın önemli bir parçası haline gelen Instagram’ın aylık potansiyel reklamcılık etkisi 1,221 milyar.

Türkiye’de pek bilinmeyen sosyal medya platformu WeChat

Çin’in çok amaçlı mesajlaşma, ödeme ve sosyal medya platformu WeChat, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından altıncısı. WeChat’in popülerliğinin bir kısmı Çin’in nüfusuyla alakalı ancak WeChat’i diğer sosyal medya platformlarından ayıran özellikleri (ödeme aracı olması vb.) de önemli tabii ki. Türkiye’de de kullanılabilen WeChat’in aylık aktif kullanıcısı sayısı 1,213 milyar.

Her telden insanın bulunabileceği TikTok

2020’nin en çok indirilen uygulaması TikTok, 2016’da hayatlarımıza hızlı bir giriş yapmıştı ancak popülerliğini biraz daha sonra kazandı. Video paylaşım uygulaması TikTok, şu anda 689 milyar aylık aktif kullanıcıya sahip.

Anlık mesajlaşma uygulaması QQ

Çin merkezli bilişim şirketi Tencent’in çıkardığı anlık mesajlaşma uygulaması QQ, Türkiye’de pek bilinmese de dünyanın en popüler sosyal medya platformları arasında. Uygulama mesajlaşma hizmetinin yanı sıra kullanıcılarına online oyunlar, müzik, alışveriş, grup ve sesli chat, mikroblog gibi özellikler de sunuyor. QQ’nun aylık aktif kullanıcı sayısı 617 milyon.

Mikro blog sitesi Sina Weibo

Çin’in mikro blog hizmeti veren web sitesi Sina Weibo, 2016 yılında kuruldu ve şu anda aylık 511 milyon aktif kullanıcıya sahip.

Anlık mesajlaşma uygulaması Telegram

Birçoğumuz geçtiğimiz aylarda WhatsApp’ta yaşanan kriz sebebiyle WhatsApp’ın muadili/rakibi olarak gördüğü Telegram, 2013 yılında kurulmuş uçtan uca şifreleme özellikli bir uygulama. Aslında WhatsApp olaylarından önce de popüler olan Telegram, şu anda 500 milyon aktif kullanıcıya sahip.

Belirli bir süre sonra kaybolan içeriklerin öncüsü SnapChat

Anlık paylaşım yapma tecrübesini hayatlarımıza sokan ve bir süre sonra Instagram’a kaptıran SnapChat, hala popüler diyebiliriz. Potansiyel reklamcılık etkisi 498 milyon olan uygulamanın aylık aktif kullanıcı sayısı 498 milyon küsur.

Video paylaşım mobil uygulaması Kuaishou

Daha önce adını duymadığınız sosyal medya platformlarından biri de bu olabilir. Çin merkezli bir şirket tarafından kurulan Kuaishou, TikTok’un rakibi demek mümkün. Günlük hayattan kısa videolar çekip paylaşma mantığı üzerine kurulu uygulama, 2020 yılında sekiz ülke özelinde Google Play ve App Store’da en fazla indirilen uygulama olmuştu. Kuaishou’nun aylık aktif kullanıcı sayısı 481 milyon.

Herkesin kendine uygun bir topluluk bulabileceği Reddit

2005 yılında kurulan Reddit, forum mantığında bir site diyebiliriz. Sitede çeşitli topluluklar var. İlgi alanınıza göre istediğiniz topluluğa girip sizinle aynı konuyla ilgilenen kişilerle fikir alışverişinde bulunabiliyorsunuz.

Görsel ağırlıklı paylaşım sitesi Pinterest

İçinde 2 milyardan fazla ‘pin’ (içerik) barındıran Pinterest’in 442 milyon aylık aktif kullanıcısı var. Ülkemizde de epey yaygın olan Pinterest, küresel ölçekte kadınlar arasında daha popüler. Kullanıcıların yüzde 72’si kadın.

Twitter

Kurulduğu yıl olan 2006’dan beri sağlam adımlarla büyümeye devam eden Twitter’ın aylık aktif kullanıcı sayısı 330 milyon. Listenin sonlarına doğru yer alıyor ancak Twitter’ın ne kadar fazla kullanıldığına dair birkaç şey söylemek gerekirse, dakikada ortalama 350 bin tweet atıldığını belirtebiliriz. Bu da tek bir günde 500 milyondan fazla tweet anlamına geliyor.

Soru-cevap sosyal medyası Quora

Quora, istediğiniz her konuda bir şeyler sorup o konuda bilgisi/fikri olan kişilerden bilgi edinmenizi sağlayan kaliteli bir sosyal medya platformu. Aylık 300 milyon kullanıcıya sahip Quora, başka kültürlere dair ya da hiç fikriniz olmayan konularla alakalı bir şeyler öğrenmek için doğru adres.