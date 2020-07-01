Fahrettin Koca, Okulların Açılma Durumuyla İlgili Açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün koronavirüs pandemisine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Yapılan açıklamalar arasında önümüzdeki dönem açılması planlanan okulların akıbeti de yer aldı. Koca, okulların açılmama ihtimaline karşın dijital eğitim için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Bilim Kurulu Üyeleri ile yaptığı toplantı sonrasında önemli açıklamalar yaptı. Bugünkü vaka sayılarını açıklayan Koca, okulların açılmasıyla ilgili de son derece önemli ifadeler kullandı. 6 ayın ardından salgının ciddiyetini koruduğunu söyleyen Sağlık Bakanı Koca; dünya üzerindeki toplam vaka sayısının 10,5 milyonu, can kaybının ise 510 bini aştığını bildirdi.

Dünya geneline baktığımızda günlük vaka sayılarında gerileme yerine artışlar yaşandığını bildiren Koca, hastalığın gündemden düşmesinin şu anki şartlar altında mevcut görünmediğini, en makul sonucun günlük önlemlerle bir düzene girmek olması gerektiğini söyledi.

Okullar açılacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamada en dikkat çekici noktalardan biri de okulların açılması konusu oldu. 2020’nin bahar dönemini uzaktan eğitimle noktaladığımız bu günlerde gözler yeni döneme çevrildi. İkinci bir dalganın gelme ihtimalinin son derece yüksek olduğu sonbahar aylarında açılacak yeni eğitim öğretim yılı hakkında açıklama yapan Koca, şu ifadelere yer verdi:

“Okulların açılmasına zamanımız var. Bilim Kurulunda gündeme gelmedi. Bunu salgının seyrini belirler. Önümüzdeki haftalar salgının seyrine göre, okulların açılmasının zamanına göre bu tartışılır ve bu anlamda alınması gereken bir öneri olursa bunu paylaşmış oluruz."

"Okulların açılmamasına yönelik herhangi bir yaklaşım olmadı. Okulların dijital ortamda eğitim yapmak için hazırlık yapmasına yönelik bir çalışma olduğunu biliyoruz. Farklı bir seyir söz konusu olursa Bilim Kurulunun önerisi olur ve biz de paylaşırız.”