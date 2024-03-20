İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), aldığı yeni bir karar ile fahri müfettişlerin park cezası yazabilme yetkisini kısıtladı.

Fahri trafik müfettişleri, en az 10 yıllık sürücü belgesine sahip olmak, yüksek okul mezunu olmak gibi pek çok şartı karşılayan kişiler arasından seçilen ve karayolu denetiminde bazı yetkileri olan kişiler. Bu kişilerin yetkilerinden biri de park cezası yazabilmekti.

Ancak anlaşılan o ki son dönemde fahri trafik müfettişlerinin park cezası yazabilmeleri ile ilgili şikâyetler epey artmış. EGM ise artan şikâyetleri gerekçe göstererek fahri müfettişlerin park cezası yazma yetkisini kısıtladı. EGM Trafik Hizmetleri Başkanlığınca alınan karara göre fahri müfettişler artık yalnızca engelli park alanlarının ihlali durumunda ceza yazabilecek.

''Fahri müfettişler yetkinin kaldırılmasına karşılar''

EGM'nin aldığı karara ilişkin açıklama yapan Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sami Güleçyüz, fahri müfettişlerin alınan karara karşı olduklarını da belirterek şu ifadeleri kullandı;

"Fahri trafik müfettişlerine verilen görev çerçevesinde kara yolları trafik kanuna göre bazı maddeler üzerinden cezalar yazılabiliyor. Bunların bir kısmı trafiğin akışkanlığını sağlamak, trafiğin düzenini sağlamaya yönelik cezalar. Bir kısmı da kazaları önlemeye yönelik cezalardır. Park cezası ve duraklama cezası şimdilik askıya alındı. Asıl bundan sonra diğer kazaları önlemeye yönelik olan cezalar üzerine yoğunlaşılacak. Fahri trafik müfettişleri bu yetkinin askıya alınmasına karşılar. Bu konunun şimdilik askıya alınmış olması denetim yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Kolluk kuvvetleri tarafından trafik polislerimiz tarafından yine elektronik denetleme sayesinde daha sıkı bir şekilde bu park sorunu takip edilecektir"