Falcon 9 Roketi Yeni Bir Rekor Kırdı (Video)

SpaceX'in Falcon 9 roketi, dün gece Starlink uydularını başarıyla uzaya taşıyarak bir görevi daha başarıyla tamamladı. Falcon 9, toplam 5 kez kullanıldıktan sonra Dünya'ya sapasağlam geri dönerek yeni bir rekor kırdı.

SpaceX'in tüm dünyaya uydudan internet hizmeti sunmak için başlattığı Starlink projesi, dün gece başarılı bir görevi daha geride bıraktı ve 60 yeni Starlink uydusu yörüngeye yerleştirildi. Sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilen görevde uyduların fırlatıldığı Falcon 9 roketi, yeniden kullanılabilirliği ile yeni bir rekor kırdı.

Falcon 9, dün akşam ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndaki Space Launch Complex 40 rampasından fırlatıldı. Roket, görevini tamamladıktan kısa süre sonra, Atlantik Okyanusu'nda bulunan Just Read the Instructions drone gemisine indi.

SpaceX'in Falcon 9 roketi beşinci kez geri inerek rekor kırdı

Falcon 9'un yaptığı başarılı iniş, uzay endüstrisi için yeni bir rekor oldu. Yörünge sınıfı roket, şimdiye kadar 5 kez başarılı bir şekilde fırlatıldı ve geri indi. Bu rekor, uzay taşımacılığında maliyetleri indirmek için fazlasıyla önemli. Roketin tekrar kullanılabilirliği, uzay görevleri için büyük bir adım olarak nitelendiriliyor. Rekor, ilk Falcon 9 görevinden tam 10 yıl sonra gerçekleşti.

Rekor kıran Falcon 9'da kullanılan B1049 güçlendiricisi daha önce Telstar 18, Iridium-8 ve üç Starlink görevi olmak üzere toplam 5 görevde kullanıldı. Başka bir güçlendirici olan B1048, neredeyse B1049 ile aynı rekoru yakalamak üzereydi ancak 18 Mart 2020'de altıncı seri Starlink uydularını göndermek için 5. kez fırlatılan roket, Of Course I Still Love You gemisine inemedi.

Falcon 9, roket maliyetlerini azaltmak adına önemli bir rekora imza attı

Uzay endüstrisi için bu tarz rekorlar, roketlerin maliyetini azaltmak adına ileriye doğru atılmış büyük bir adım. SpaceX'in web sitesine göre Falcon 9'u uçmanın maliyeti, tek seferde 62 milyon dolara mal oluyor. Güçlendiricinin tekrar kullanılması, toplam fırlatma maliyetinden yaklaşık 46.5 milyon dolar tasarruf sağlıyor.

Şirket, bugüne kadar toplamda 52 roketi kurtarmayı başardı ve 35 görevde tekrar kullandı. Roketlerin en hızlı dönüş süresi yaklaşık 62 gün sürdü.

Falcon 9'un bir kez daha fırlatıldıktan sonra başarıyla geri döndüğü anlar: